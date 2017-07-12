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Radar uygulamasında yeni dönem başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek ve aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak gibi amaçlarla radar uygulamasında yeni bir uygulamaya başladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:20
Radar uygulamasında yeni dönem başladı

Ortalama Hız Radarı Sistemi sayesinde araçların otoyollardaki gişelere giriş ve çıkış süreleri hesaplanarak hızları tespit ediliyor ve limiti aşan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.
Trafikte radar olan bölgeleri öğrenen ve birbirini uyanan sürücüler için şimdi yeni bir sistem gündeme geldi. Ortalama Hız Radarı sistemi geçen günlerde yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde otoyollardan geçen günlük araç sayısı ortalama 1 milyon 150 bin olarak tespit edildi. Uygulamayla, sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve yakıt sarfiyatını azaltmak amaçlanıyor. Bu kapsamda, Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu Otoyolu, İstanbul-Edirne arasındaki Avrupa Otoyolu, İzmir-Aydın arasındaki Aydın Otoyolu, Niğde-Mersin arasındaki Mersin Otoyolu, Adana-Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki Şanlıurfa Otoyolunda hız koridorları oluşturuldu.
Protokol kapsamında; araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızları tespit edilecek. Yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların plakalarına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca trafik idari para cezası tatbik edilmesi mümkün olacak. Kesilen cezalara 15 gün içinde itiraz etme hakkı da bulunuyor. Kesilen cezalara itiraz etmek isteyen sürücülerin 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerine başvurması gerekiyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:20
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Edirne
  4. Şanlıurfa
  5. Avrupa
  6. Gaziantep
  7. Ankara
  8. İzmir
  9. Mersin
  10. Aydın
  11. Adana
  12. Niğde
  13. Emniyet Genel Müdürlüğü
  14. Karayolları Genel Müdürlüğü
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