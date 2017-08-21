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'Racon' tartışması büyüyor... CHP'li Tezcan'dan hem eleştiri, hem tehdit

'Racon' tartışmasına CHP de katıldı. 'Racon keserek iş görenler, bir gün kendi raconlarının kesilmesine de hazır olmalı.”

21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:14
'Racon' tartışması büyüyor... CHP'li Tezcan'dan hem eleştiri, hem tehdit

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Racon kesilecekse bizzat ben keserim” sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan’ın sözlerini Twitter hesabından eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şu paylaşımlarda bulundu:

“Raconu mafya babaları keser. Devletin tepesinde racon kesilmez. Racon devleti mi, hukuk devleti mi? Yeni Türkiye’de hukuk devletinden racon devletine geçiş tamamlandı. Racon keserek iş görenler, bir gün kendi raconlarının kesilmesine de hazır olmalı.”

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:14
  1. bülent tezcan
  2. cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
  3. racon
  4. racon kesmek
  • hakanhakan1 sa önce
    Ya bu memlekette reisi eleştirmekten başka ne is yaptınız onu anlatın millete yaptığınız işlerle çıkın halkın karşısına reis sunu demiş o bunu demek su sunu demiş bizim mahalledeki mevlude teyzeyle annemi geçtiniz işiniz gücünüz onun bunun lafı icraata gelince hele bir başa gecelim ozaman hadi lan ordan sumuklu
  • hakanhakan1 sa önce
    Ya bu memlekette reisi eleştirmekten başka ne is yaptınız onu anlatın millete yaptığınız işlerle çıkın halkın karşısına reis sunu demiş o bunu demek su sunu demiş bizim mahalledeki mevlude teyzeyle annemi geçtiniz işiniz gücünüz onun bunun lafı icraata gelince hele bir başa gecelim ozaman hadi lan ordan sumuklu
  • AmaçAmaç2 sa önce
    Çözüm uretin bırakın siz raconu maconu plan proje uretin biz böyle ülkeye talibiz projelerimiz bunlar deyin söz laf siyaseti yapmayın ülkeyi ak partiden bu projelerle ileriye götürürüz deyin cumhurbaşkanı rajonda keser hesap da öder sizde proje çözüm kesin
  • RifatRifat2 sa önce
    Havadan boşa siyâset yapan chp denen komünist partisi konuyu anlamamış yine boşa havaya konuşuyor mr tezcan
  • sinanozkoksinanozkok2 sa önce
    bir şeyide doğru anlayın kardeşimkendi fikirlerinizden bahsedin cumhurbaskanı üzerinden siyaset yapıyorsunuz Almanya gibisiniz.
Bugünkü Akit

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