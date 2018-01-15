Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rabia Spor Merkezinde masa tenisi heyecanı

Meram Belediyesi Rabia Spor Merkezinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi. Bayanlarda Havva Yardımoğlu, erkeklerde ise Oğuz Yiğit şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:54
Rabia Spor Merkezinde masa tenisi heyecanı

Meram Belediyesi'nin Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Rabia Spor Merkezi büyük ilgi görüyor. 2 bin 240 metrekarelik alana sahip merkezde yüzme havuzu, bay bayan fitness salonu, kafeterya ve iş yerleri bulunuyor. 

Üye sayısı kısa sürede 4 bini aşan spor merkezinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda bu yıl 2’ncisi düzenlen masa tenisi turnuvası oldukça heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Bayanlarda Havva Yardımoğlu birinci, Zeynep Tepe ikinci ve Şenay Öztürk de üçüncü oldu. Erkeklerde ise Oğuz Yiğit birinci olurken, Gürsel Uysal ikinci, Mustafa Tüzüner de üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara Meram Belediyesi Başkan Yardımcıları Erhan Civcik ve İsmail Hakkı Gül tarafından kupaları ve hediyeleri verildi.

EN FAZLA KİLO VERENLERE MADALYA

Öte yandan Rabia Spor Merkezi fitness salonuna devam ederek en fazla kilo veren kişilere de madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 21:54
  1. Meram Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye bunlara gereken dersi verecek
    1. Türkiye bunlara gereken dersi verecek
    2. Kudüs direnişinin genç kahramanı..
    3. Rabia Spor Merkezinde masa tenisi..
    4. Eğitimci Yazar Mahmut Balcı’dan..
    5. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj:..
    6. Ömrünü tamamlamış lastikler geri..
    7. Amasya İHH’dan Suriye’ye 14 TIR yardım
    8. 1 yıl bekledi! Sahipleri çıkmayınca..
    9. iPhone'lardaki WhatsApp problemini..
    10. Hindistan büyükelçiliğine füze düştü!
    11. Erdoğan ve Al Sani fotoğrafında dikkat..
    12. MEB Müsteşarı Tekin'den velilere karne..
    13. Hapları kırıp içmek öldürebilir!
    14. 2017-YLSY sonuçları açıklandı
    15. YÖK'ten üniversitelere 'Alan Odaklı..
    16. Almanlardan Trump'a fena kapak
    17. Galatasaray gol oldu yağdı
    18. Ampullerdeki civaya karşı uyarı
    19. Ünlü iş adamının katili ortaya çıktı!
    20. Engelli raporlarında yeni düzenleme
    Irak'tan kritik 'Türkiye' açıklaması
    Irak'tan kritik 'Türkiye' açıklaması
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    'Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin'
    'Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin'
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi