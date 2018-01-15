Rabia Spor Merkezinde masa tenisi heyecanı

Meram Belediyesi'nin Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Rabia Spor Merkezi büyük ilgi görüyor. 2 bin 240 metrekarelik alana sahip merkezde yüzme havuzu, bay bayan fitness salonu, kafeterya ve iş yerleri bulunuyor.

Üye sayısı kısa sürede 4 bini aşan spor merkezinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda bu yıl 2’ncisi düzenlen masa tenisi turnuvası oldukça heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Bayanlarda Havva Yardımoğlu birinci, Zeynep Tepe ikinci ve Şenay Öztürk de üçüncü oldu. Erkeklerde ise Oğuz Yiğit birinci olurken, Gürsel Uysal ikinci, Mustafa Tüzüner de üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara Meram Belediyesi Başkan Yardımcıları Erhan Civcik ve İsmail Hakkı Gül tarafından kupaları ve hediyeleri verildi.

EN FAZLA KİLO VERENLERE MADALYA

Öte yandan Rabia Spor Merkezi fitness salonuna devam ederek en fazla kilo veren kişilere de madalya ve çeşitli hediyeler verildi.