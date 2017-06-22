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'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!

Düzce Ülkü Ocakları üyeleri, AK Partili belediye tarafından dikilen 'Rabia' işareti heykeline anlamsız bir tepki gösterdi.

22 Haziran 2017 Perşembe 08:55
'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!

Düzce Belediyesi'nin Müslüman Kardeşler'e ait Rabia işaretinin heykelini dikmesine ülkücülerden anlamsız bir tepki geldi. Anıtpark'ta toplanıp heykelin bulunduğu kavşağa kadar yürüyen ülkücüler 'Bozkurt Türkün milli sembolü' sloganı attı. Ülkücüler, heykeli Ülkü Ocakları bayrağı ile kapattı.

'SİYASİ EYYAMCILIK İÇİN DİKİLDİ'

Düzce Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Gülaçtı, burada yaptığı açıklamada, Rabia işaretinin "milli kültüre empoze edilmeye çalışıldığını" söyledi. Heykele ucube diyen Gülaçtı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne tek devlete, ne tek bayrağa, ne tek millete, ne de tek vatana karşıyız. Bir kere bu ülkücülerin evveliyatından beri seslendirdiği bir şeydir. Biz bunun yanına tek dili de ekliyoruz. Ancak bizim karşı çıktığımız Mısır'daki ayaklanmadan sonra Müslüman kardeşlerin işareti olan Rabia işaretinin bizim milletimize milli bir sembol olarak empoze edilmesidir. Eğer ki; Düzce Belediye Başkanı buraya bir milli sembol yapmak istiyorsa ya 'Bozkurt' yapacak, ya çift başlı kartal yapacak. Rabia bizim sembolümüz değildir. Sadece siyasi eyyamcılık için buraya dikilen bu ucube bir an önce kaldırılmalıdır. İster kendi cebinden yapsın, ister belediyenin kasasından yapsın, hiç kimse buraya bu ucubeyi dikemez" dedi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 08:55
  1. Türkiye
  2. Fatih
  3. AK Parti
  4. Düzce
  5. Mısır
  6. Bozkurt
  7. Düzce Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Gülaçtı
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