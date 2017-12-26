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Quaresma'nın menajeri açıklama yaptı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

26 Aralık 2017 Salı 11:13
Quaresma'nın menajeri açıklama yaptı

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Instagram'dan hesabından şampiyonluk kupasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Her şey için teşekkürler" yazdı.

Özellikle Çin ve Katar'dan ciddi transfer teklifleri alan Quaresma'nın bu paylaşımının ardından sosyal medyada bir çok taraftar "Ayrılık mesajı mı?" şeklinde oyuncuyu soru yağmuruna tuttu.

2017 yılı sona ererken, böyle bir paylaşımda bulunan Quaresma'nın nasıl bir tavır alacağı da merak konusu oldu.

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo bu sezon 22 maça çıkarken 1 gol atıp 7 de asist yaptı.

MENAJERİ YALANLADI!

Quaresma'nın menajeri Rui Costa "Quaresma ayrılmıyor. O Beşiktaş'ı çok seviyor. Bu konu her sene gündeme geliyor. Quaresma Beşiktaş'tan ayrılmayacak." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 11:13
  1. Beşiktaş
  2. Ricardo Quaresma

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