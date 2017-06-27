Quaresma'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın son iki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ricardo Quaresma, Konfederasyon Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla Çin kulüplerinin radarına girdi.

KOVULMAZSAM AYRILMAM

Portekiz'i sırtlayan 34 yaşındaki futbolcu Çin kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye bile almadığını söyledi.

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğuna dikkat çeken Quaresma, "Eğer bir gün buradan ayrılacaksam bile gideceğim yer Çin olmaz. Ayrıca Beşiktaş benim yuvam. Buradan kovmadıkları sürece başka bir takıma gitmem söz konusu bile değil" diye konuştu.

En büyük hedefinin Beşiktaş'ta üçüncü şampiyonluğu yaşamak olduğunu vurgulayan Portekizli yıldız, "Bu kadroyla bunu başaracak güçteyiz. Beşiktaş'ta sonucu her an değiştirecek kaliteli ayaklar var. Yeter ki ağır sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşanmasın. Bu takım sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok başarılı olur" ifadesini kullandı.