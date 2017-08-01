Quaresma sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma bugün Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti. İspanya kampına geç katılması gerekçesiyle kulüpten ceza alması gündemde olan Quaresma’nın Detaylı kan tetkikleri yapıldı. Tecrübeli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Quaresma’nın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.