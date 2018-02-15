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Quaresma, disiplin cezaları sebebiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Portekizli yıldız Quaresma'nın, kendisine verilen disiplin cezaları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi

15 Şubat 2018 Perşembe 13:03
Quaresma, disiplin cezaları sebebiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Ricardo Quaresma, kendisine verilen disiplin cezaları nedeniyle haksızlığa uğradığını düşünüyor... Portekizli yıldız, son yıllarda kazanılan kupa ve şampiyonluklarda büyük pay sahibi olurken, gördüğü kartlarla takımını zora sokmuştu.

Beşiktaş Kulübü, 2015-16 sezonundan bugüne dek toplam 25 sarı kart ve 4 kırmızı kart gören Quaresma'ya disiplin talimatları gereği yaklaşık 350 bin euro para cezası kesti.

Milliyet'in haberine göre; bu cezaya karşı çıkan Portekizli yıldız, FIFA'ya başvurdu ve para cezasının iptal edilmesini istedi.

Benzer şekilde geçen seozn 4 sarı ve 3 kırmızı kart gören Vincent Aboubakar da kendisine kesilen 400 bin euro'luk cezanın iptalini talep etti.

Aboubakar, geçtiğimiz günlerde şampiyonluk primi ödenmediği gerekçesiyle kulüp hakkında 252 bin 137 euro'luk icra takibi başlatmıştı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:03
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