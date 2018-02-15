Quaresma, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Siyah-beyazlı yönetim 2.5 sezonda 25 sarı ve 3 kırmızı kart gören Portekizli yıldıza 350 bin euro para cezası kesti.

Skorer'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki yıldız oyuncu verilen disiplin cezaları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti.

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 2 milyon 100 bin euro alan Quaresma, verilen cezaya karşı çıkarak FIFA'dan cezanın iptal edilmesini istedi.