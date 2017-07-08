Qualcomm - Apple savaşı kızışıyor

Yaklaşık 600 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan ABD’li teknoloji lideri Apple, tedarikçilerinden Qualcomm ile son dönemde ciddi sorunlar yaşıyor. Anlaşmazlık Apple’ın Qualcomm’a açtığı davalarla başladı. iPhone’da Qualcomm’dan tedarik ettiği modemleri kullanan Apple, modemlerin gerçek performansını yansıtmadığını şikayet etti.

Bunun üzerine ABD’li yarı iletken üreticisi Qualcomm da Apple’a karşı dava açtı ve şirketin bazı patentleri izinsiz kullandığını ve ücret ödemediğini belirtti. Karşılıklı davalar devam ederken Qualcomm işi ileri boyuta taşıdı ve iPhone satışının yasaklanmasını talep etti.

Tedarikçi şirket, bazı iPhone modellerinde patent ihlali yapıldığı için satışının yasa dışı olduğunu savunuyor. Toplamda Apple’ın Qualcomm’a ait 6 patenti ihlal ettiği ifade ediliyor. Ayrıca bu özelliklerin iPhone için oldukça önemli olduğu ve dolayısıyla ABD’deki iPhone satışlarının durdurulması isteniyor.

Diğer taraftan geçtiğimiz aylarda yaptığımız haberde, iPhone 7’nin 2 farklı modelinin olduğunu dile getirmiştik. A1660 ve A1661 koduyla satılan iPhone 7’ler Qualcomm modeme, A1778 ve A1784 koduyla satılan iPhone 7’ler ise Intel modeme sahipti. Yapılan araştırmada Qualcomm modemlerin yüzde 30 daha performanslı olduğu ifade edilmişti.

Anlaşılan o ki Qualcomm’un modemleri istenen seviyede çıkmadı ve Apple, dava açarak hakkını arama yoluna gitti. Fakat karşılığında tedarikçi şirketten aynı sertlikte bir yanıt aldı. Qualcomm’un, iPhone’un satışının durdurulması konusunda oldukça kararlı olduğu ifade ediliyor.