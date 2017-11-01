Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Qarabağ Madrid'de tarih yazdı!

Qarabağ, son 30 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalmayı başardı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 01:42

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan maçta kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Qarabağ, İspanyol devi Atletico Madrid ile depsaslanda 1-1 berabere kaldı.

40. dakikada Michel'in golüyle geriye düşen İspanyol devi, 56. dakikada Thomas'ın harika golüyle skora dengeyi getirdi. 59. dakikada Pedro Henrique'nin atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi önünde oyunu tek kaleye çeviren Simeone'nin öğrencileri bir dönemde Süper Lig'de oynayan kaleci Sehic'i geçmeyei başaramadı.

Bu skorun ardından 3. beraberliğini alan Atletico Madrid gruptan çıkma şansını zora soktu. Devler Ligi tarihinde deplasmanda ilk puanını alan Azeri temsilcisi ise 2 puana yükseldi..

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 01:42
  1. Qarabağ
  2. Atletico Madrid
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi C Grubu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Beşiktaş'tan Galatasaray'a gitmek hayatımın hatasıydı''
    1. ''Beşiktaş'tan Galatasaray'a gitmek..
    2. Ergenekon sanığı silahlı saldırıda..
    3. Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim açıklaması
    4. Qarabağ Madrid'de tarih yazdı!
    5. Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    6. Kafkasya Marşı nasıl İzmir Marşı oldu?
    7. Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
    8. Köpeklere havlayan papağan
    9. Genel Sekreter soruları cevapladı…..
    10. Cildinizdeki kızarıklıklardan..
    11. Her gün aç karnına sarımsak yiyince..
    12. Donald Trump'dan ilk açıklama geldi
    13. Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti…..
    14. İşte Süper Lig'in en çok kazanan 30..
    15. Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100..
    16. ABD’de saldırı şoku… Sokaktakilere..
    17. ABD’li komutandan büyük gaf…..
    18. Patronlar kürsüde
    19. 'Bu ahlaksızlık CHP’de kurumsal mı?'
    20. Cevizlibağ'da metrobüs yoluna araç..
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Tezcan'dan açıklama
    Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Tezcan'dan açıklama
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Tarsus'taki gizemli kazıda flaş gelişme
    Tarsus'taki gizemli kazıda flaş gelişme