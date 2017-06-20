Kim'in eziyeti: Pyongyang'ta kimse uyanmak için alarm kurmuyor...

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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Dünyanın kapalı kutusu haline gelen Kuzey Kore'de insanlar her sabah güne aynı melodiyle başlıyor. İşte o ürkütücü melodi...
20 Haziran 2017 Salı 18:13
Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:13
Kuzey Kore
Pyongyang
alarm
kimse uyanmak için alarm kurmuyor
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