''PYD'yi Türkiye temizleyecek''

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Habertürk'te Menbiç operasyonuna dair soruları cevapladı.

Işık, Menbiç konusunda 'ABD'nin sözünü tutmamaya' devam etmesi durumunda oraya girip PYD'yi bölgeden temizleyeceklerini belirtti.

Işık'ın açıklamaları şöyle;

"Münbiç konusunda ABD kesinlikle bölgede PYD unsuru kalmayacak biz Fırat'ın doğusuna çekeceğiz diye söz vermişti.

Bizim en az 4 toplantımızda ABD Savunma Bakanı Carter, bizzat bana Fırat'ın doğusuna çekeceklerini söylemişti.

"ABD SÖZÜNÜ TUTMADI"

Sahadaki gelişmelerden bu sözlerin tutulmadığını görüyoruz. Ortak görev grubu oluşturulmasına rağmen arzu edilen sonuca ulaşılamadı.

"TÜRKİYE MÜNBİÇ'İ PYD'DEN TEMİZLEYECEK"

Eğer ABD sözünü tutmazsa yani Münbiç'i PYD'den tamamen temizlemezse o zaman Türkiye temzilik harekatını kendi yapacak. Bunda hiç tereddüt yok muhataplarımıza da sürekli söylüyoruz.

"GÖSTERMELİK DEĞİL TAMAMEN ÇEKİLMELİ"

Bizim beklentimiz ABD'nin verdiği sözü tutmasıdır. Göstermelik değil tamamen çekilmesini bekliyoruz. Bu bölge tamamen kendi halkı tarafından yönetilmeli."

PYD'NİN ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz ağustos ayında ABD'den PYD'nin Menbiç'ten çekildiğine dair açıklamalar gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, PYD'nin Fırat'ın doğusuna çekilmeye başladığını söylemişti.