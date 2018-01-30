Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'PYD'yi bırakalım rezil oluyoruz'

Terör örgütü PYD/PKK'ya büyük destek veren ABD'nin önde gelen gelen basın kuruluşları, Washington’un dünyaya rezil olduğunu ve bu gidişle Türkiye’yi kaybettirecek bir hataya imza atılacağını yazdı.

30 Ocak 2018 Salı 11:56
'PYD'yi bırakalım rezil oluyoruz'

Suriye’de terör örgütlerini temizlemek için Afrin’e operasyon düzenleyen Türkiye’nin sahadaki başarısının ardından önde gelen ABD gazeteleri terör örgütünü destekleyen Washington’ın büyük bir hata yaptığı yorumlarıyla doldu.

BOMBACILARLA İTTİFAK

Washington’ın DEAŞ taktiklerine bile sarılan YPG’den vazgeçememesinden rahatsız olan New York Times gazetesi, Afrin’de teröristlerce gerçekleştirilen intihar bombası saldırısının ardından, “Bu, ABD’yi intihar bombacılarıyla müttefik hâline getiren garip bir duruma sokuyor” dedi. New York Times’ın yorumunda, Afrin’de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD’yi ‘intihar bombacılarıyla’ ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu.

BAŞARISIZLIĞA MAHKUM

Amerikan hükümetinin, müttefiki Türkiye ile sürtüşme yaşamasına rağmen YPG’yi bölgede tercih etmesine ilişkin Washington Post gazetesi ise, “ABD YPG’yi seçerse Türkiye’yi kaybeder. Amerika’nın Suriye stratejisi başarısızlığa mahkum. YPG seçilirse ABD kaybedecek” ifadeleri kullanıldı.

Trump, Erdoğan’a itiraf etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın ABD kamuoyunun YPG’ye verilen silah desteğinden rahatsız olduğunu bizzat kendisine söylediğini şu sözlere aktarmıştı: “Amerikan halkı ‘Biz vergileri bunun için mi veriyoruz, dolarlarımız bunun için mi gidiyor?’ diyor. Sayın Başkan bunu bana kendisi söyledi. 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı oldu. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz”

Münbiç’ten ayrılmıyoruz

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Türkiye’nin Afrin’den sonra yeni terör yuvalarını temizlemek için girmeyi düşündüğü Münbiç’ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün ABD’nin terör örgütüyle ilişkisini kesip, verilen silahları da toplayarak Münbiç’ten çekilmesi gerektiğini belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Münbiç’i de bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız” demişti.

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:56
  1. ABD basını
  2. PYD
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASELSAN'dan müthiş başarı
    1. ASELSAN'dan müthiş başarı
    2. Erdoğan o slogana kayıtsız kalmadı
    3. 2 köy daha ele geçirildi
    4. Erdoğan ve Yıldırım'dan 'Davutoğlu'..
    5. İran'dan flaş ABD açıklaması: DEAŞ'ı...
    6. Portakal skandal açıklamaya sahip çıktı
    7. BM'den küstah 'Zeytin Dalı Harekatı'..
    8. Ümraniye'deki cadde trafiğe kapatıldı!..
    9. Pakistan'da patlama! Ölüler var
    10. Haddini aşmaya devam ediyor!
    11. Bomba iddia: ABD'ye müdahale edilecek
    12. Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
    13. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    14. CHP ''Yaşasın İslam'' denilmesinden..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti..
    16. Afrin harekatını hedef aldı!..
    17. 'PYD'yi bırakalım rezil oluyoruz'
    18. Öğretmen maaşlarında bir ilk! Aynı..
    19. ABD'den dikkat çeken Rusya itirafı
    20. Ocak’ta ihracat yüzde 15 artacak
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!