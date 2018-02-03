PYD’ye terörist demeyen CHP’liye tepki yağdı

HABER MERKEZİ - Mehmetçikle yan yana savaşan ÖSO’ya terörist diyen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin, PKK’nın Suriye kanadı PYD’ye terör örgütü diyememesi tepkilere sebeb oldu. Katıldığı bir TV programında kendisine yöneltilen, “Suriye’de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz” sorusuna skandal bir cevap veren Böke, “Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz” ifadesini kullandı.