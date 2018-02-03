Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PYD’ye terörist demeyen CHP’liye tepki yağdı

Mehmetçikle yan yana savaşan ÖSO’ya terörist diyen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin, PKK’nın Suriye kanadı PYD’ye terör örgütü diyememesi tepkilere sebeb oldu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 01:05
PYD’ye terörist demeyen CHP’liye tepki yağdı

HABER MERKEZİMehmetçikle yan yana savaşan ÖSO’ya terörist diyen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin, PKK’nın Suriye kanadı PYD’ye terör örgütü diyememesi tepkilere sebeb oldu. Katıldığı bir TV programında kendisine yöneltilen, “Suriye’de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz” sorusuna skandal bir cevap veren Böke, “Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 01:05
  1. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke
  2. PKK
  3. PYD
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PYD’ye terörist demeyen CHP’liye tepki yağdı
    1. PYD’ye terörist demeyen CHP’liye tepki..
    2. ABD’den önemli çıkış: Ambargo..
    3. Alman dergisinden flaş iddia... Kriz..
    4. FETÖ firarisini er yakaladı… Bakın..
    5. Sınırda yakalandı... Bu ilk kez bulundu
    6. ABD’ye tehdit… ‘Fırat’ın doğusuna..
    7. Halep'te hava saldırısı: 10 ölü
    8. Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz..
    9. Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık..
    10. Sessizliğini bozdu… Gökçek'ten çok..
    11. Kritik bölgelere sevkiyat sürüyor
    12. Adnan Oktar'dan tüm kamu çalışanlarına..
    13. Çanlar, ABD için çalıyor
    14. Üst düzey yetkililerden flaş açıklama…..
    15. ‘Zeytin Dalı’ Harekatı ile ilgili..
    16. İhsan Şenocak Hoca'ya ceza gibi atama
    17. Mehmetçik'in Afrin'de 'cihat'tayken..
    18. TFF'den Deniz Naki açıklaması
    19. Kanada'da polis, annesinin gözü önünde..
    20. Çanakkale'de Gökçeada seferleri..
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    Türkiye'den skandal istek! ''Afrin'de...''
    Türkiye'den skandal istek! ''Afrin'de...''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Yarbay darbeci başyaverle yaptığı o yolculuğu anlattı
    Yarbay darbeci başyaverle yaptığı o yolculuğu anlattı
    Kirli ortaklık gün yüzüne çıktı! ABD ve Öcalan gizlice mektuplaşmış
    Kirli ortaklık gün yüzüne çıktı! ABD ve Öcalan gizlice mektuplaşmış