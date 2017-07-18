Terör örgütü PYD'ye çok ağır darbe! 25 terörist öldürüldü

ÖSO Harekat dairesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ÖSO ile PKK’nin Suriye kolu PYD arasında Ayn Dakna köyü civarında meydana gelen çatışmada, aralarında 3 liderinin de bulunduğu 25 PYD teröristinin öldürüldüğü belirtildi. Ölen PYD teröristlerinden birinin 16 yaşından büyük olmadığına dikkat çekildi.

ÖSO,yaptığı açıklamada, Türkiye sınırında güvenli bölgede bulunan Azez ve El Bab civarındaki köy ve kasabaları PYD teröristinin bombalamalarına bir cevap olarak yapıldığı kaydedildi. PYD’nin işgal edip halkını sürgün ettiği mıntıkaları geri alıp ahalisinin dönmesi için ÖSO’nun iki haftalık hazırlık yaptığı belirtildi.