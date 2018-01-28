PYD/PKK'nın sözde 'istihbarat merkezi' ele geçirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, stratejik Burseya Dağı öğlen saatlerinde ele geçirildi.

Harekat çerçevesinde Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü PYD/PKK'dan arındırıldı.

Cündo köyünde PKK/PYD'li teröristlerce kullanılan sözde 'bölge istihbarat merkezi binası' da ele geçirildi. Sözde istihbarat merkezinin 'işkence binası' olarak kullanıldığı öğrenildi.

Bölgede siyasi faaliyet göstermeyen binlerce Arap ve Türkmen gençlerinin önce bu binada işkence gördüğü, daha sonra da Esed rejimine asker olarak teslim edildiği vurgulandı.

İstihbarat merkezinde ele geçirilen bazı dosyalarda, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularının fotoğrafları da yer alıyor.(Yenişafak)