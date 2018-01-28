Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PYD/PKK'nın sözde 'istihbarat merkezi' ele geçirildi!

Burseya Dağı'nın güneybatısında bulunan Kastel Cündo köyünde, terör örgütüne ait sözde bölge istihbarat merkezi ele geçirildi. TSK ve ÖSO birlikleri öğlen saatlerinde stratejik bölgede kontrolü sağlamıştı.

28 Ocak 2018 Pazar 20:55
PYD/PKK'nın sözde 'istihbarat merkezi' ele geçirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, stratejik Burseya Dağı öğlen saatlerinde ele geçirildi.

Harekat çerçevesinde Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü PYD/PKK'dan arındırıldı.

Cündo köyünde PKK/PYD'li teröristlerce kullanılan sözde 'bölge istihbarat merkezi binası' da ele geçirildi. Sözde istihbarat merkezinin 'işkence binası' olarak kullanıldığı öğrenildi.

Bölgede siyasi faaliyet göstermeyen binlerce Arap ve Türkmen gençlerinin önce bu binada işkence gördüğü, daha sonra da Esed rejimine asker olarak teslim edildiği vurgulandı.

İstihbarat merkezinde ele geçirilen bazı dosyalarda, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularının fotoğrafları da yer alıyor.(Yenişafak)

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 20:55
  1. PYD/PKK
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Burseya Dağı
  4. Kastel Cündo köyü
  5. Esed rejimi
  6. PKK/PYD'li teröristler
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. Özgür Suriye Ordusu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nihat Genç: "Atatürk CHP'ye aday olsa kazanamaz"
    1. Nihat Genç: "Atatürk CHP'ye aday olsa..
    2. Canikli'den 'mühimmat' açıklaması:..
    3. Antalyaspor'un otobüsüne saldırı:..
    4. Çalınan Bitcoin'ler iade edilecek
    5. Kamil Ahmet Çörekçi: Hiçbir şey bitmedi
    6. Chelsea ve Manchester City tur atladı
    7. Tokat'ta bin kişi MHP'ye katıldı
    8. Fenerbahçelileri isyan ettiren pozisyon
    9. İsveç'ten Türk askerine destek
    10. Uşak'ta 4 genç ölümden döndü
    11. Türkmenler'den Zeytin Dalı Harekatı'na..
    12. Yozgat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
    13. Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
    14. Burseya Dağı'ndaki mevziler..
    15. Reyhanlı'da yüzlerce araçlık destek..
    16. Türk Sahil Güvenliği Kardak devriyesinde
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gani'ye..
    18. Tel Abyad'a terör örgütünün bez..
    19. Eğitim sistemi nasıl olmalı?
    20. PYD/PKK'nın sözde 'istihbarat merkezi'..
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...