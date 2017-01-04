PYD/PKK'nın karargahına beklemedikleri anda baskın!

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Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Rojava bölgesine savaş helikopterleriyle bombalı saldırı düzenlendi.

Rûdaw’a konuşan ve isminin yayınlanmasını istemeyen bölgeden bir kaynak, bu akşama doğru bazı savaş helikopterlerinin Rojava’daki YPG ve Senadid güçlerini hedef aldığını söyledi.

Kaynak, bombardımanın bilinmeyen helikopterler tarafından Derik’in Çilağa kasabasına bağlı 4 köyde bulunan 12 karargaha düzenlediğini belirtti.

Kaynak ayrıca, “Kinco, Xirab Bajar, Til Elo ve El Sefa köylerindeki YPG ve Arap aşireti olan Şemer güçlerinin askeri karargahlarına yapıldı” dedi.

Saldırıda can ve maddi kayıplara yönelik henüz kesin bir bilgi alınmadı.

Kaynak, helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptığı bilgisini verdi.