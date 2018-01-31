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PYD/PKK’dan yine sokak çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü PYD/YPG, ‘6-7 Ekim’ olaylarında olduğu gibi sokağa çıkma çağrısı yaptı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 03:27
PYD/PKK’dan yine sokak çağrısı

Afrin harekatına karşı uluslararası alanda zemin bulmak isteyen terör örgütünün 3 Şubat’ta dünyanın birçok bölgesindeki destekçilerini sokağa çağırarak, bu eylemlerle uluslararası alanda Türkiye’ye karşı kara propaganda yapacağı belirtildi. Bugüne kadar uydurulan ‘siviller öldürülüyor’ şeklindeki yalanların düzenlenecek eylemlerin ana temasını oluşturmasını isteyen terör örgütü, Berlin, Frankfurt, Giessen, Mainz, Stuttgart, Heilbronn, Bodensee, Freiburg, Mannheim, Nürnberg, Münih, Ulm, Dortmund, Düsseldorf, Hannover, Kassel, Sachsen, Hamburg, Bremen, Oldenburg, Salzgitter, Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon, Strasburg, Marsilya, Stockholm ve Göteborg, Viyana, Linz, Tirol ve Graz, Londra ve Galler, İskoçya, İrlanda, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada ve Avustralya destekçilerini 3 Şubat’ta sokağa çıkmaya çağırdı.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 03:27
  1. Afrin harekatı
  2. ‘Zeytin Dalı’ harekatı
  3. terör örgütü PYD/YPG
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