PYD/PKK'dan Avrupa'da 20 saldırı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından terör örgütü PYD/PKK yandaşları Avrupa'yı terörize etti. Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı tarihten itibaren terör örgütü destekçileri, Avrupa'nın farklı kentlerinde 20 saldırı gerçekleştirdi.

