PYD/PKK'dan Avrupa'da 20 saldırı!
Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından terör örgütü PYD/PKK Avrupa'da 20 saldırı gerçekleştirdi.06 Şubat 2018 Salı 16:18
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından terör örgütü PYD/PKK yandaşları Avrupa'yı terörize etti. Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı tarihten itibaren terör örgütü destekçileri, Avrupa'nın farklı kentlerinde 20 saldırı gerçekleştirdi.
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