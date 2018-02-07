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PYD/PKK'dan alçak taktik: 500 teröristi Afrin'e böyle soktu!

Terör örgütü PYD/PKK, 500 kadar teröristi "sivillerin dayanışma ziyareti" adı altında Afrin'e soktu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 02:12
PYD/PKK'dan alçak taktik: 500 teröristi Afrin'e böyle soktu!

Terör örgütü PYD/PKK, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu.

PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alan Aynularab'a (Kobani) ulaştı.

KONVOY DÜN GECE AFRİN'E GİRDİ

Aynularab'da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen yüzlerce otobüs ile binek araçtan oluşan konvoy da dün gece geç saatlerde Afrin'e girdi.

Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin'e geçen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı görüldü.

Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar, konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK'nın katılımı zorunlu tuttuğu "memur ve öğrenciler"den meydana geldiğini anlattı.

500 TERÖRİST VARDI

Konvoyda ayrıca çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer aldı. Afrin'e sokulan 500 kişilik grubun içindekilerin az bir bölümünün örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi.

PYD/PKK geçen hafta işgal ettiği bölgelerde "Afrin'le dayanışma" adı altında gösteriler organize etmiş, bunlara "memur ve öğrenciler"in katılımını zorunlu tutmuş ve tüm iş yerlerine zorla kepenk indirtmişti.

AA'nın 21 Ocak 2018 tarihli haberinde de, Esed rejiminin Halep il merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullandırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 02:12
  1. PYD/PKK
  2. Afrin
  3. Terör örgütü PYD/PKK
  4. ZEYTİN DALI OPERASYONU

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