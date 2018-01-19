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PYD/PKK Azez'deki hastanelere saldırdı

Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den, Türkiye sınırında yer alan Azez'deki hastanelere düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı.

19 Ocak 2018 Cuma 02:21
PYD/PKK Azez'deki hastanelere saldırdı

PYD/PKK, Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, 01.00 sularında top ateşine tuttu.

4'Ü AĞIR 12 YARALI

Psikiyatri hastanesi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 12 akıl hastasının yaralandığını belirtti.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yaklaşık 200 kişinin psikiyatri tedavisi gördüğü binada ağır hasar meydana geldi. Terör örgütü eş zamanlı olarak, Azez’deki kadın doğum hastanesini hedef aldı.

SALDIRILAR ARTTI

Afrin’den ateşlenen top mermileri hastanenin yakınına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Azez'deki güvenlik yetkilileri terör örgütünün son aylarda Afrin’den Azez’deki sivillere yönelik havan ve topçu saldırılarının arttığına dikkati çekti.

DHA: ÖSO PYD'Yİ ATEŞ ALTINA ALDI

DHA'nın haberine göre saldırı sonrası sınır hattında bulunan ÖSO güçleri de PYD mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı.

AZEZ'DE DEAŞ CANLI BOMBALARI YAKALANDI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre gece saatlerinde Terör örgütü PYD/PKK'nın saldırısından önce Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, ilçeye sızmak isteyen terör örgütü DEAŞ'ın intihar bombacılarını yakaladı. Teröristlerin üzerlerindeki bombaları infilak ettirmesi ve çatışma sesleri Türkiye sınırından da duyuldu.

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 02:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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