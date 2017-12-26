Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PYD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasını bozma planı!

Terör örgütü PYD Rusya ile Türkiye'nin arasındaki diyaloğu bozmaya yönelik provokatif adımlar atmaya başladı.

26 Aralık 2017 Salı 13:43
PYD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasını bozma planı!

Rusya ile Türkiye’nin Suriye konusunda Astana süreci çerçevesinde son bir yıl içerisinde birlikte hareket etmesi ve özellikle Ankara’nın “Suriye Ulusal Diyalog Kongresine terör örgütü PYD giremez” tutumunun Moskova tarafından anlayışla karşılanması terör örgütünü iki ülke arasındaki diyalogu bozmaya yönelik adımlar atmaya başladı.

Terör örgütü PYD’nin 29-30 Rusya’nın Soçi şehrinde yapılacak ilk kongre toplantısına davet edilmeyeceği resmi Moskova tarafından ilan edilmesinden üç gün sonra PYD’nin yayın organı ANF ajansı Kürt General Sipan Hemo’nun Moskova’ya davet edilerek kendisine burada Rus yetkilileri tarafından DEAŞ’a karşı mücadelede gösterdiği başarılar yüzünden kahramanlık nişanı verileceğini duyurdu. Kısa haberde ayrıca sözde Tümgeneral rütbesindeki Hemo’nun madalya törenine YPG’nin resmi askeri üniformasıyla katılacağı vurgusu da yapıldı.

MOSKOVA CEPHESİ HABERSİZ

Rusya’nın YPG’li Sipan Hemo ile ilgili bir ödül töreni planlayıp planlanmadığını araştırdığında ise şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Moskova’da hiçbir resmi yetkili ve ayrıca hiçbir resmi haber kaynağı böyle bir tören yapılacağından habersizdi.

RUSYA'YA GİTTİ ANCAK...

Bölgede faal bir Kürt kaynak ise Hemo'nun Rusya'ya gittiğini  ancak 'terör örgütü DEAŞ'a karşı gösterdiği kahramanlık adı altında ödül aldığının' resmi olarak doğrulanamayacağını aktardı. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgedeki hiçbir Kürt kaynaktan olaya ilişkin bir açıklama gelmedi; sadece söylenti boyutunda kaldı.

"KAHRAMANLIK NİŞANI SADECE RUSLARA VERİLİYOR"

Konuyla ilgili Rus Dışişleri'nden isminin açıklanmasını istemeyen diplomatik kaynak “Suriye’de terörizme karşı yürüttüğümüz operasyonlarda kahramanlık nişanı bildiğim kadarıyla sadece Rus ordusu mensubu asker ve subaylarına veriliyor. Suriyeli veya başka üçüncü ülke vatandaşları bu kategoriye girmiyor. Kürt silahlı guruplardan adanı söylediğiniz kişi hakkında ise bizde herhangi bilgi yok” izahatını verdi.

PYD’li Sipan Hemo, bundan iki ay önce de Rusya’yı zor durumda açıklamalar yapmıştı.

"DAHA ÖNCE DE YALANLANMIŞTI"

Londra’da Arapça yayınlanan “Asharq Al-Awsat” gazetesine demeç veren Hemo, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Moskova’da görüşerek. Suriye’nin DEAŞ sonrası yeniden yapılanmasında kuzeyde Kürt Federal bölge kurulmasına sıcak baktıklarını bize söylediler. Deyrizor bölgesindeki petrol kuyuları kontrolünü de bize vermeye hazırlar” demişti.

Hemo’nun bu açıklaması Moskova ve Şam yönetimi tarafından daha sonra yalanlanmıştı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:43
  1. Moskova
  2. Rusya
  3. Türkiye
  4. PYD
  5. YPG
  • ArzuArzu4 sa önce
    YPG in bir nomaralikoruyucusu Ve kollayıcısi RUSYADIR.TÜRKIYE'in Afrine Saldırmasına asla ve asla müsaade etmez.Bunu hükümetimiz çok iyi biliyor. Hükümetimizsadece vatandaşın gazını alıyor.yani Afrine hiçbir zaman oparasiyon olmayacaktır.
  • ramazan özramazan öz4 sa önce
    fitneci zibidiler
  • feritferit5 sa önce
    Suriyede boru hatları savası. Filler tepinir araplar kürtler türkmenler müslümanlar eziler akdenizde egede boğulur
  • NN5 sa önce
    RUSYA TA TOPRAKTEKLİF EDERLERDİBİLMEMONU DA YAPAR ÇÜNKÜ BOZMAK ÇIKARLARI ÖNDE TUTMAYA BAĞLI RUSYASE 400 DEN AĞIR DAVRANIYOR
  • türktürk5 sa önce
    aynı chp

Son Eklenen Haberler

O ülkeden flaş açıklama: Türkiye kardeşimizdir
  1. O ülkeden flaş açıklama: Türkiye..
  2. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
  3. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
  4. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
  5. Komünistler tarafından katledilenler..
  6. Temimi için sokaklara çıktılar
  7. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
  8. İran medyasında en çok kullanılan 3...
  9. Filistin'de çatışmalar azaldı
  10. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
  11. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
  12. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
  13. Tasarruflu ampullere dikkat!
  14. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
  15. ABD hegemonyasındaki 'muz..
  16. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
  17. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
  18. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
  19. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
  20. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’