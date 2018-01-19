PYD’nin paçası tutuştu

Afrin’e düzenlenecek operasyon için karadan yapılacak tüm hazırlıklar tamamlanırken, operasyon sırasında kara birliklerine havadan destek verilmesi için savaş uçaklarının bölge hava sahasına girmesi çalışmalarına da hız verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise, Rusya ve İran mevkidaşları ile Afrin hava sahasının kullanılabilmesi için görüşmelere başladı.



AKAR VE FİDAN RUSYA’DA



Uluslararası angajman kuralları çerçevesinde Türkiye’nin Hatay sınırında bulunan terör örgütü PKK’nın Suriye’deki işgalci uzantısı PYD/YPG‘ye yönelik düzenleyeceği operasyon da son aşamaya gelindi. Kara birlikleri, Afrin bölgesini sınır ve sınır ötesinde çevrelerken terör gruplarından gelen taciz atışlarına da misliyle karşılık veriliyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının, “Suriye’nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımlar derhal ve kararlılıkla atılacak” kararı doğrultusunda Başbakanlık tezkeresi ile sınır ötesi harekat için geri sayımın başladığı belirtiliyor. Ancak kara birliklerinin yapacağı harekat öncesinde Afrin hava sahasının kullanılması için gerekli adımlarında atılması gerekiyordu. Tam bu noktada dün Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan devreye girerek, Rusya’ya gitti. Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile görüşerek olası Afrin operasyonunda hava sahasının kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması ve herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi konusunu gündeme getirdi. Akar’ın ardından İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile de bu konu üzerinde görüşeceği öğrenildi.

TERÖRİSTLERİ KORKU SARDI



Türkiye sınırında Mehmetçiğin hazırlıklarını tamamlaması ve teröristlerin saldırılarına karşı kararlı ve başarılı müdahale, terör örgütü PYD/YPG’nin paçalarının tutuşmasına sebeb oldu. Terör örgütünün sözde sözcüsü Nuri Mehmud, ABD’nin Afrin ve sözde sınır ordusu konusunda geri adım atmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bütün dünya, uluslararası kamuoyu Afrin ve İdlib üzerinden bir pazarlık yapılması seçeneğine karşı duyarlı olmalıdır” dedi. ABD’nin Afrin’e düzenlenecek olan operasyon konusundaki değerlendirmelerine de değinen terör sözcüsü Mehmud, “ABD ve Rusya gibi güçlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Ancak şimdiye kadar istenen tutumu almamaları bizleri düşündürüyor” ifadeleriyle ABD ve Rusya’dan ümidi kestiklerini belli etti.



SİVİLLERDEN CANLI KALKAN!



İstihbarat bilgileri, BM ve uluslararası gözlemcilerin raporlarına göre, PYD’nin, sivillerin dahi geçebileceği yolları mayınlama ve el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıktı. DEAŞ gibi PYD’nin de canlı kalkan olarak bölge halkını kullandıkları, yaşlı ve çocukların arasına gizlenmeye başladıkları tespit edildi. Örgütün ABD ve Batılı ülkelerden aldıkları mühimmat desteğini Afrin’de kullanmaya başladığı belirtilirken, Münbiç ile Afrin arasında sevkıyatlara devam ettiği kaydedildi. Türkiye’nin örgütün her adımını yakından izlediğini belirten askeri kaynaklar, operasyon öncesinde Münbiç ile Afrin arasındaki yolların kontrol altına alınarak sevkıyatların kesileceğini söylediler.

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA