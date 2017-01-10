PYD'nin Kürt gruplara zulmü sürüyor

Suriye-Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Nuri Brimo, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin, Suriye'nin kuzeyini hapishaneye çevirdiğini belirterek, "Örgüt sistematik olarak yönetici ve üyelerimize saldırıyor, haksız yere alıkoymalara devam ediyor." dedi.

Brimo, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD'nin hak ihlalleri ve bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

PYD'nin Esed Rejimi'nden görevi devir aldıktan sonra Suriye'nin kuzeyini tam bir hapishaneye çevirdiğini belirten Brimo, "Şu ana kadar birçok Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENKS) ve S-KDP'nin üst düzey yönetici ve üyesi PYD'li milisler tarafından alıkonuldu." ifadelerini kullandı.

"S-KDP'lileri yakarak öldürdüler"

Suriye'nin kuzeyinde PYD karşıtı herkesin haksız uygulama ve baskılara maruz kaldığını aktaran Brimo, son olarak Halep'in Afrin ilçesinde S-KDP'lilerin yakılması olayına değinerek şunları söyledi:

"PYD, sistematik olarak her gün yöneticilerimize ve bize destek veren kişilerin evlerine, köylerine saldırı düzenliyor. Afrin'in Berberi köyünde yaklaşık 10 gün önce örgüt milisleri baskın düzenledi. Baskında yaşları 60-70 arasında olan 7 kişiyi sabah saatlerinde evlerinden zorla aldı ve mecburi askerlik için götürdü. Daha sonra aynı günün akşamı alıkonulan kişilerin evleri yandı. Yaşlı 3 adam yanarak öldü. Kaçırılan ve hayatını kaybeden kişiler üyemiz ve S-KDP'nin köydeki yöneticileriydi."

Terör örgütü için "insan hakları" diye bir kavramın olmadığının altını çizen Brimo, "PYD bir milis gücüdür. İran ve Esed'ın talimatlarına göre hareket ediyor. Bunların dışında hiç kimseyi dinlemedikleri gibi kulak da asmıyorlar." bilgisini paylaştı.

"Esed Rejimi yıkıldığı zaman, PYD'de yok olacaktır"

PYD ve onun gibi örgütlerin mutlak bir hakimiyetinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Brimo, "Suriye'deki iç savaştan dolayı yüz binlerce insan hayatını kaybetti,12 milyonu ise yerinden oldu. Bunun hesabını Esed Rejimi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de Esed Rejimi ve PYD'nin geleceğinin olmadığına vurgu yapan Brimo, "Esed Rejimi yıkıldığı zaman, PYD'de yok olacaktır." dedi.

"PYD, akrep gibi sıkıştığı zaman sokmaya çalışır"

PYD'nin bir Kürt partisi olmadığını Şam ve Tahran'in kontrolünde silahlı bir terör örgütü olduğunu belirten Brimo, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"PYD Kürtlerin temsilcisi değildir. Siyasi ve askeri olarak Kürtlere bir yarar sağlamıyor. PYD akrep gibidir, fırsatını bulduğu zaman karşısındakini sokmaya çalışır. Başı sıkıştığı zaman ise hemen birlik çağrısında bulunur. Geçmişte bu çağrılara kandık. Üç defa kendileriyle masaya oturduk ancak hiçbir zaman anlaşma şartlarına bağlı kalmadılar. Artık PYD'ye hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz."