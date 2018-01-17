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PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenleyeceği sınır ötesi operasyon gündemdeyken, terör örgütü PKK ve uzantısı PYD'nin hain planı deşifre oldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:08
PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan terör örgütü hedeflerine yönelik olası sınır ötesi operasyonu gündemdeyken, YPG/PYD/PKK, ilçedeki bazı gençleri zorla silah altına almaya, gasbettikleri evlerde siperler oluşturmaya başladı. Terör örgütünün, sivil halkı "canlı kalkan" olarak kullanmayı planladığı belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan bölge, Hatay'ın Amanos dağlarından sızdırılan silah ve mühimmatla Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini de besleyen merkez olarak dikkati çekiyor.

Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak yapması olası bir sınır ötesi operasyon gündemdeyken terör örgütü YPG/PYD/PKK, ilçede siperler oluşturmaya başladı. Hatay ve Kilis'e sınır, yaklaşık 2 bin 290 kilometrekarelik alan üzerine kurulu ilçedeki teröristler gençleri zorla silah altına almaya başlarken halktan da haraç topluyor.

Özellikle sosyal medyadan terör örgütüne yakın hesaplar tarafından propoganda çalışmalarına hız verilirken, bölgede yaşayan halkı tehditlerle evlerinden eden teröristler, buralarda mevziler hazırlıyor, bazı bölgelere çukurlar kazıyor.

DEAŞ üyesi bazı teröristlerin de ilçeye gelerek terör örgütü YPG/PYD/PKK ile hareket etmeye başladığı öğrenildi. Bu teröristlerin, örgüt tarafından canlı bomba saldırılarında kullanılmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Afrin'de yaşanan bazı siviller ilçeyi terk etmeye başladı. Az sayıda eşya alabilen aileler, ilçeyi terk ederek özellikle Halep'e yönelirken teröristler kritik bölgelerde yaşayan halkın ise ilçeyi terk etmelerine izin vermiyor.

Terör örgütü YPG/PYD/PKK üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası bir harekatı sırasında söz konusu bölgelerdeki halkı "canlı kalkan" olarak kullanmayı planladıkları kaydedildi.

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Teröristler korkudan bakın ne yaptı! Tarla fareleri gibi...

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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