PYD'nin döşediği EYP infilak etti: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mera kırsalında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından döşenen EYP'yi bularak oynayan biri çocuk iki kişi, EYP'nin patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağır yaralanan 2 Suriyeli, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.