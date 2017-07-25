PYD'nin döşediği EYP infilak etti: 2 yaralı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabası kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 Suriyeli ağır şekilde yaralandı.25 Temmuz 2017 Salı 21:36
Alınan bilgiye göre, Mera kırsalında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından döşenen EYP'yi bularak oynayan biri çocuk iki kişi, EYP'nin patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ağır yaralanan 2 Suriyeli, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.