PYD’NİN çimentosu Türkiye’den mi?

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’de oluşturduğu beton tahkimat ve tünellerde kullandığı çimento ve demir malzemelerini nereden temin ettiği sorusu henüz yanıt bulabilmiş değil. Çimento İhracatçıları Birliği’nin son raporuna göre; Türkiye’den en fazla çimento ihraç edilen ülkenin ABD olması, kafaları iyice karıştırdı. Uzmanların görüşüne göre Türkiye’den binlerce km uzaklıkta olan ve nakliyesi en az iki ay süren milyonlarca ton çimentonun Amerika’ya ihracatının teknik açıdan ise makul ve ekonomik açıdan mümkün olmadığı belirtiliyor.

ABD BU ÇİMENTOYU NE YAPIYOR

Deniz nakliyesinde donma riski yüksek olan ve ortalama iki ay dayanma gücü bulunan çimentonun, ABD tarafından Ortadoğu’daki operasyonları için kullanıldığına kesin gözüyle bakılıyor. Amerika’nın Türkiye’den aldığı yıllık 2 milyon tonun üzerindeki çimentonun, bölgemizdeki Amerikan askeri üsleri için ise çok yüksek bir miktar olduğu değerlendiriliyor.

PKK/YPG AZDIKÇA ALIM YÜKSELDİ!

Türkiye’den ABD’ye çimento ihracatının son 10 yılda yüzde bin 127 kat artması; PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde etkinliğini arttırdığı 2014 yılında 84 bin ton iken 2015 yılında 515 bin tona, 2016 yılında 1 milyon 725 bin tona ve 2017’de de 2 milyon tonun üzerine çıkması da ayrıca dikkat çekiyor. Küçük bir kıyaslama yapmak gerekirse Amerika’nın Türkiye’den ithal ettiği yıllık çimento miktarı, 2 nükleer santral yapımına yetecek orana ulaşıyor. Son durumda ABD’nin Türkiye’den aldığı çimento ve diğer tahkimat malzemelerini terör örgütüne aktardığı şüphesi güç kazanıyor.

BETON ÖRNEKLERİ ALINMALI..

Şimdi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de ele geçirdiği tahkimatlardan beton örnekleri alıp tahlil ettirerek, çimentonun kaynağının Türkiye’deki hangi fabrikalar olduğunu ve hangi yerli ve yabancı firmalar aracılığıyla satışın gerçekleştiğini tespit ettirmesi bekleniyor.