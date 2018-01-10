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PYD'li teröristten itiraf: ABD Kuzey Suriye'de bizi tanıdı

PYD'li bir terörist, Rus medyasına verdiği demeçte, ABD'nin sözde Kuzey Suriye Federasyonu'nu tanıdığını, resmi tanımanın adım adım gerçekleşeceğini söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 21:55
PYD'li teröristten itiraf: ABD Kuzey Suriye'de bizi tanıdı

DEAŞ'la savaşı bahane ederek Suriye'de kalmaya devam eden, son olarak Deyr ez Zor'un doğusunda da DEAŞ'ın bitme noktasına gelmesine rağmen çekilmeyen ABD, tam tersine askeri ve siyasi varlığını artırıyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan terör örgütü PYD/YPG tarafından tek taraflı ilan edilen Afrin ve Münbiç'in de içinde yer aldığı Kuzey Suriye Federasyonu'nu ABD'nin siyasi olarak tanıyacağı iddiaları gündemde.

ABD'nin YPG'nin de içinde yer alacağı Kuzey Suriye Ordusu adı altında yeni bir ordu kuracağı da iddialar arasında.

Suriye'deki bu çirkin oyun tartışılırken, Rus medyasından Sputnik'e konuşan PYD'nin ilan ettiği Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eşbaşkanı Ebdulkerim Omer, Kuzey Suriye Federasyonu'nun ABD ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ve ilişkileri daha da geliştirdiğini belirtti.

"ABD BİZİ PRATİKTE TANIYOR, AMA RESMİ TANIMA ADIM ADIM OLACAK"

''ABD'nin Kuzey Suriye Federasyonu'nu resmen tanıması zaman alır. Bu, diplomatik bir meseledir. Hemen olmaz. Adım adım olur. Fakat pratikte şimdi yaşanan tanımadır'' değerlendirmesini yapan Omer, şöyle devam etti:

"ABD'NİN BÖLGEDE KALMASINI BİZ İSTİYORUZ, DAHA UZUN YILLAR DA KALACAK"

''ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha uzun yıllar kalacak. Çünkü yıkılan yerlerin onarılmasına ve sığınmacıların geri dönüşüne yardımcı olacak. ABD, sınır güvenliği konusunda da yardım edecek. Bizimle ABD arasındaki anlaşmalar da devam edecek. ABD'nin bölgede kalmasını biz de istiyoruz. ABD ile ilişkilerimiz ve işbirliğimiz sürecek.''

ABD'NİN ÇOK SAYIDA ASKERİ ÜSSÜ VAR

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsleri bulunuyor.

ABD'nin ayrıca Kobani güneyinde Ğerebışk köyü yakınlarında büyük bir askeri hava üssü var.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 21:55
  1. ABD
  2. Kuzey Suriye Federasyonu
  3. terör örgütü PYD/YPG
  4. Suriye
  • haydarhaydar38 dk önce
    Birde bu ülkenin sürekli havlayan köpekleri saldıracaz diyor, aha adamlar orda havlamayın ısıracak gücünüz varsa gidin nereye gidebiliyorsanız..
  • AydınAydın1 sa önce
    Biz de tanıyacaz kaç batman olduğunuzu az sabırlı olun
  • Ali DENİZZAli DENİZZ1 sa önce
    Geberip cehenneminize kavuşacaksınız inşallah
  • 5000 tır silah...5000 tır silah...1 sa önce
    Tabiki tanıyacak... Doğal şekilde... Bizde vuracaz... Yerle bir olacaksınız...
  • HallacHallac1 sa önce
    Bop ortadoğuya fitne soktu. Sebep olanlarin Allah rezil rusva etsin. Bu mazlum insanlarin hesabi ahirette görülecek
  • abdoabdo1 sa önce
    daeş bahanedir. esas gayeleri güç toplayıp tc ye saldırmaktır. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • Ertuğrul Ertuğrul 1 sa önce
    Canınız cehenneme
  • MuratMurat1 sa önce
    EEEEEEY ABD ...... dedik yok hukmunde dedik ama adamlari durduramiyoruz bu sacmalikmarla
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