PYD'li teröristten itiraf: ABD Kuzey Suriye'de bizi tanıdı

DEAŞ'la savaşı bahane ederek Suriye'de kalmaya devam eden, son olarak Deyr ez Zor'un doğusunda da DEAŞ'ın bitme noktasına gelmesine rağmen çekilmeyen ABD, tam tersine askeri ve siyasi varlığını artırıyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan terör örgütü PYD/YPG tarafından tek taraflı ilan edilen Afrin ve Münbiç'in de içinde yer aldığı Kuzey Suriye Federasyonu'nu ABD'nin siyasi olarak tanıyacağı iddiaları gündemde.

ABD'nin YPG'nin de içinde yer alacağı Kuzey Suriye Ordusu adı altında yeni bir ordu kuracağı da iddialar arasında.

Suriye'deki bu çirkin oyun tartışılırken, Rus medyasından Sputnik'e konuşan PYD'nin ilan ettiği Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eşbaşkanı Ebdulkerim Omer, Kuzey Suriye Federasyonu'nun ABD ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ve ilişkileri daha da geliştirdiğini belirtti.

"ABD BİZİ PRATİKTE TANIYOR, AMA RESMİ TANIMA ADIM ADIM OLACAK"

''ABD'nin Kuzey Suriye Federasyonu'nu resmen tanıması zaman alır. Bu, diplomatik bir meseledir. Hemen olmaz. Adım adım olur. Fakat pratikte şimdi yaşanan tanımadır'' değerlendirmesini yapan Omer, şöyle devam etti:

"ABD'NİN BÖLGEDE KALMASINI BİZ İSTİYORUZ, DAHA UZUN YILLAR DA KALACAK"

''ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha uzun yıllar kalacak. Çünkü yıkılan yerlerin onarılmasına ve sığınmacıların geri dönüşüne yardımcı olacak. ABD, sınır güvenliği konusunda da yardım edecek. Bizimle ABD arasındaki anlaşmalar da devam edecek. ABD'nin bölgede kalmasını biz de istiyoruz. ABD ile ilişkilerimiz ve işbirliğimiz sürecek.''

ABD'NİN ÇOK SAYIDA ASKERİ ÜSSÜ VAR

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsleri bulunuyor.

ABD'nin ayrıca Kobani güneyinde Ğerebışk köyü yakınlarında büyük bir askeri hava üssü var.