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PYD'den Türkiye'ye taciz! Yanıt gecikmedi

Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:50
PYD'den Türkiye'ye taciz! Yanıt gecikmedi

Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, angajman kuralları çerçevesinde Kilis'te konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla misliyle ateş altına alındı.

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden, Türkiye tarafına sabah saatlerinde taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı. Belirlenen hedefler, fırtına ve obüslerle misliyle ateş altına alındı. Sınırdaki top atışlarının sesi, kent merkezinden de duyulurken, bölgeden yükselen dumanlar Kilis kent merkezinden de görülüyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:50
  1. suriye
  2. GÜNCEL Haberleri
  • YücelYücel44 dk önce
    Hay senin angajmanini ulan girde gebertsene o köpekleri izinmi bekliyorsunuz
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