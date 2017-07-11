PYD'den Türkiye'deki Kürtlere küstah çağrı!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ilan ettiği ancak kimsenin henüz tanımadığı Afrin Kantonu'nun sözde Eş Başbakanı Hevi Mustafa, Afrin'e yönelik olası müdahale ile ilgili Rus medyasından Sputnik'e konuştu.

"TÜRKİYE'NİN PLANLARI DERİN"

Türkiye'nin Afrin ve Telrıfat'a zaman zaman saldırdığını savunan Mustafa, şöyle konuştu: "Dün Şehba bölgesi ve Telrıfat kasabası obüs toplarıyla vuruldu. Türkiye, Afrin kantonunu diğer kantonlardan kesmek için saldırmak istiyor. Kantonların birbirine kavuşmasını istemiyor. Demokratik Özerklik projesinin hayata geçirilmesini istemiyor. Planları derin."

TÜRKİYE KÜRTLERİNE KÜSTAH ÇAĞRI: BİZE SALDIRMALARINI ENGELLEYİN

Afrin'e kim saldırırsa saldırsın karşılık vereceklerini vurgulayan terörist, Türkiye vatandaşı Kürtleri adeta ayaklanmaya davet etti.

Hevi Mustafa şu skandal sözleri sarf etti:

"Türkiye halkları bize olabilecek saldırıyı engellemelidir. Biz kimseyle kavga içerisinde olmak istemiyoruz. Türkiye 5 yıldan beri Afrin'e atışlar yapıyor. Obüs toplarıyla, tanklarla vuruyor. Ancak son birkaç aydır açık açık 'ben Afrin'e operasyon yapacağım' diyor. Resmi beyanlarla ilan ediyor."

"TÜRKİYE AFRİN'İ ALIP İDLİB'E GİTMEK İSTİYOR"

Türkiye'nin Suriye krizinin çözümünü istemediğini savunan terörist, "Türkiye ÖSO gruplarının hepsini Afrin kenti çevresine ve Şehba bölgesine getirip yerleştirdi. Türkiye şimdi bu ÖSO gruplarıyla Afrin'i alıp, İdlib'e kadar gitmek istiyor" dedi.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Afrin kenti 2013 yılından beri terör örgütü PYD'nin elinde bulunuyor.

Türkiye sınırına ve Halep ile İdlib kentine yakın olması nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahip Afrin'de 1 milyondan fazla insan yaşıyor.

360 köyü ve 7 kasabası olan Afrin'de YPG'nin 35 bine yakın teröristi bulunuyor.