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PYD'den tuhaf Esed açıklaması

PYD'nin Rusya'daki Eş Başkanı Ferhat Patiyev, örgütün Afrin'i Suriye yönetiminin ve ordusunun kontrolüne bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmadığını söyledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 21:07
PYD'den tuhaf Esed açıklaması

Terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın, Afrin için Esed'le görüştüğü ve Afrin'i rejime teslim etmek istedikleri yönündeki iddiaya örgütten yalanlama geldi.

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Örgütün, sözde "Kuzey Suriye Federasyonu'nu tanımadan Esed'in Afrin kantonunda serbestçe faaliyet yürütmesi söz konusu olamaz" şeklinde üst perdeden mesaj vermesi dikkat çekti.

Rus medyasından Sputnik'e konuşan PYD'nin Rusya şubesi Eş Başkanı Patiyev, "PYD'nin Afrin'i Suriye yönetimine verme eğiliminde olduğuna dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Afrin'in ayrılmaz bir parçası olduğu Kuzey Suriye Federasyonu'nun statüsü resmen tanınmadıkça, Suriye hükümet güçlerinin Afrin kantonunda serbestçe faaliyet yürütmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

İzvestiya gazetesinin haberinde, terör örgütü PYD'nin Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiği Afrin'i Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne verme yönünde görüşmeler gerçekleştirdiği ve Rusya'nın da PYD'yi ikna etmek için arabuluculuk rolünü üstlendiği ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 21:07
  1. ypg
  2. pyd
  • turkturk26 dk önce
    AFRIN COK YAKINDA PKK KONTROLUNDEN DUSER. AYRIC APYD DEGIL O PKK BUNLARIN ASIL KURULUSU PKK ..
  • YozgatlıYozgatlı49 dk önce
    Arkalarını Amerika ve Rusya’ya dayamış oyun oynuyorlar bu piyonlar dünyanın kaç bucak olduğunu görecekler inşaallah
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