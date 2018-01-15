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PYD'den sivillere saldırı! TSK pişman etti

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinden Azez'deki sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenledi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 01:08
PYD'den sivillere saldırı! TSK pişman etti

Terör örgütü dün gece yarısına doğru, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu unsurlarının kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

TSK MÜDAHELE TTİ

Saldırının hemen ardından, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Fırat Kalkanı Harekatı alanı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.

PYD/PKK, zaman zaman Afrin üzerinden Azez'deki yerleşim birimlerine saldırılar düzenliyor.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 01:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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