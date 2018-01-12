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PYD'den provokasyon... Yine bez parçası astılar

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçe merkezi ve sınır hattına, terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen büyük bir bez parçası asıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 10:42
PYD'den provokasyon... Yine bez parçası astılar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Tel Abyad ilçe merkezideki bir noktaya büyük bir bez parçası ile gümrük binası yakınlarına asılan bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.

Sınırda güvenlik güçlerinin önlemleri ise devam ediyor.

Tel Abyad ilçesinde 6 Eylül 2017'de gümrük binasının üstünde bulunan ABD bayrağı kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:42
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