PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

İngiliz The Times gazetesine konuşan ÖSO komutanı, hava şartlarının düzelmesiyle Tel Rıfat çevresinden yeni bir cephe açılacağını söyledi. Muhalifler ise, Rus ordusuna ait güçlerin Afrin'in doğusundaki Tel Rıfat'tan akşam saatlerinde Halep'e doğru çekildiğini bildiriyor.

Savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonrasında daha önce girilen iki köydeki YPG'liler tamamen temizlendi, bir köy teröristlerden kurtarıldı. Genelkurmay, bu sabah harekâtın ilk altı gününde 343 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

İşte dakika dakika Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününde yaşananlar:

10:55: Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.

10:47 AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu DEAŞ ile ilişkilendirmesine sert tepki gösterdi. Ünal, "CHP ısrarla Türkiye'yi ve sahadaki müttefiklerini DEAŞ ile aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dille söylem kullanmaya devam ediyor" dedi.

İLERLEME BU YÜZDEN YAVAŞLADI

09.45 : İngiliz The Times gazetesine konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ahmed Osman, YPG'li teröristlerin cephe hattına çok sayıda mayın döşediğini ve bu nedenle yavaş ilerlendiğini söyledi.

Osman'ın verdiği bilgiye göre, hava şartlarının düzelmesiyle Tel Rıfat çevresinden yeni bir cephe açılacak.

Ahmed Osman, ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tümeni'nin komutanı. Sultan Murat Tümeni, Fırat Kalkanı harekâtında da yer almış, Cerablus, Mare ve El Bab'da Türk askerleriyle birlikte savaşmıştı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

08:20: Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde, 4 uçak ile 25 hedefin imha edildi ve toplam 343 terörist etkisiz hale getirildi.

PYD ESAD'A SIĞINDI

08.10: PYD-YPG Suriye hükümetine çağrı yaparak 'Bölgeyi koruyun ve Türkiye sınırına asker konuşlandırın" talebinde bulundu.

08.00 : Türk savaş uçakları, Afrin'in Raco, Bülbül ilçeleri ile doğudaki terör hedeflerine hava saldırıları düzenledi.

07.55 : Daha önce girilen Kurna ve Abuden köyleri YPG'li teröristlerden tamamen temizlendi. Baliya köyü de ÖSO güçleri tarafından YPG'lilerden alındı.

07.40 : Muhalifler, Rus ordusuna ait güçlerin Afrin'in doğusundaki Tel Rıfat'tan Halep'e doğru çekildiğini bildiriyor.

07.35 : İhlas Haber Ajansı, dün akşam saatlerinde Türk askeri ve YPG'liler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını aktarıyor.

07.30 : ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Afrin harekâtını değerlendirirken Washington'ın her zaman tercih ettiği YPG yerine doğrudan 'PKK' ifadesini kullandı.

07.25 : ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, düzenlediği basın toplantısında "Türkiye’nin Münbiç’e girip girmeyeceğini bilmiyorum ancak bu izlediğimiz bir konu, gelecekle ilgili ve farazi bir konudur. Bu konuda şu anda yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

07.20 : Washington'daki Türk-Amerikan ilişkileri panelinde konuşan Heritage Vakfı Dış Politika Direktörü Luke Coffey, "Türkiye'nin güvenlik endişeleri en başından itibaren ele alınmalıydı. Bence Trump yönetimi iş başına geldikten sonra bu yöndeki bir fırsatı kaçırdı" dedi.

07.00 : Zeytin Dalı harekâtının yedinci gününde tüm gelişmeleri canlı aktarıyor olacağız.

TSK'DAN AÇIKLAMA

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

YENİ HEDEF: BAFELYUN TEPESİ

Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor. Burseya Dağı’nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis’i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu belirtildi

Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Burseya’nın ardından Bafelyun Tepesi’ne yöneleceklerini kaydetti. Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi’nin ardından planlamada Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin temizlenmesi var.