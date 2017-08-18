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PYD'den El Bab'a füzeli saldırı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat Kalkanı harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'ten kurtarılan Halep'in Bab ilçesine düzenlediği füzeli saldırıda 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:23
PYD'den El Bab'a füzeli saldırı!

AA muhabirinin Bab'taki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin batısında bulunan Şeale köyüne ''Grad'' füzeleriyle saldırdı.

Saldırıda yaralanan 8 sivil, Bab'taki hastanelere sevk edildi. Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu.

AZEZ VE MARE'YE DE SIK SIK SALDIRIYORLAR

Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap topraklarından muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve grad füzeleriyle saldırıyor.

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu, 23 Şubat'ta Bab'ı terör örgütü DEAŞ'ten kurtarmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:23
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