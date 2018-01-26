PYD’den Amerika’ya Deyrizor tehdidi
Afrin operasyonu karşısında kendilerini yalnız bırakan Amerika’ya isyan eden terör örgütü “Sam amcası”na kızdı ve tehdit etti.26 Ocak 2018 Cuma 03:40
Suriye’de yıllardır devam eden iç savaşı bitirmek yerine petrol yataklarına sahip Deyrizor’a yönelen ve buraları PKK/PYD ile kontrol altına alan ABD, yeni bir çıkmaza girdi.
Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı karşısında ağır kayıplar veren YPG, Amerika ve Rusya’dan destek istedi. İstediği yardımı bir türlü alamayan teröristler, Amerikalı yetkilileri petrol yatağı Deyrizor’dan çekilmekle tehdit etti. YPG’nin sözde sözcüsü Nesrin Abdullah, Amerika’nın yeterli desteği sağlamaması durumunda Deyrizor’dan ayrılıp Afrin’e gideceklerini açıkladı. ABD’nin buna izin verip vermeyeceği ise merak konusu.