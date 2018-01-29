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PYD'den ABD'ye Afrin tehdidi

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Dışilişkiler Sözcüsü Redur Halil, ABD'nin başını çektiği IŞİD Karşı Uluslararası Koalisyon'dan, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu karşısında açık ve sert tavır almasını beklediklerini belirterek, “Bu olmazsa ortaklığımız bozulur” dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:24
PYD'den ABD'ye Afrin tehdidi

Kürdistan 24'ün haberine göre Amerika'nın Sesi'ne (VOA) açıklamalarda bulunan Redur Halil, şunları söyledi:


“Uluslararası Koalisyon ile DSG birkaç yıldır DAİŞ'e karşı stratejik ortaktır. Büyük bir savaş verildi ve büyük bir başarı kazanıldı. Ortaklık hala devam ediyor. Afrin saldırısı kendi içerisinde Koalisyon'a karşı da bir savaş. Koalisyon, kuşkusuz Türkiye'nin bu saldırılarına karşı daha sert bir tavır ortaya koymalı, bu vicdansız ve bedbaht Türkiye saldırılarını durdurmalı. Bu yapılmasa Koalisyon, DSG ve Kuzey Suriye halkı arasında oluşan ortaklık kırılacak; bu bugün DAİŞ'le mücadeleyi de etkileyecek ve bu mücadele başarısızlığa uğramamalı. Bu da Türkiye'nin bir hedefi zaten, bu olmamalı.”

“TÜRKİYE ASKERLERİNİN CENAZELERİ ELİMİZDE”

Afrin'e yönelik operasyon sırasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda Türkiye askerinin hayatını kaybettiğini de öne süren Halil, “300'den fazla Türkiye askeri ve Türkiye'nin Fırat Kalkanı içerisinde yer alan grup üyeleri öldürüldü. Türkiye, askerlerinin cenazesini istiyor bizden. Cenazeleri, hala savaşçılarımızın elinde. Türkiye, bu başarısızlığını gizlemek için farklı yollardan bizimle iletişime geçmek istiyor ve kimse duymadan önce cenazeleri geri almak istiyor. Biz bunu yerine getirmeyeceğiz, tüm dünya alem bilsin ki Türk devleti bu savaşta yalan söylüyor; cenazeleri hala savaşçılarımızın elindedir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 16:24
  1. pyd
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