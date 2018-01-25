Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PYD'de büyük panik! Rejim ordusunu Afrin'e çağırdı

Terör örgütü PYD'nin ilan ettiği Afrin Kantonu, Esed rejimini 'Afrin topraklarını korumaya çağıran' bir açıklama yayınladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 22:12
PYD'de büyük panik! Rejim ordusunu Afrin'e çağırdı

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı karşısında iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PYD, Esed rejiminden destek istedi.

İlan ettikleri kantonla yıllardır Afrin'i işgal altında tutan terör örgütü YPG'nin, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü 6 yıldır koruyoruz" şeklinde komik bir ifade kullanması dikkat çekti.

Suriye'de Afrin Kantonu, Esed ordusunu Afrin topraklarını korumaya çağıran bir açıklama yayımladı.

"SURİYE'NİN BİR PARÇASIYIZ, BİZİ KORUYUN"

Açıklamada "Suriye topraklarının bir parçasıyız. Suriye devletini, sınırını ve bu egemenliğe yönelik saldırılara karşı koymaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan açıklamada, terör örgütü YPG'nin son 6 yıldır Suriye'nin toprak bütünlüğünü istilacılara karşı savunduğu öne sürülürken, Suriye ordusunun dahil olması durumunda bunu yapmayı sürdürecekleri belirtiliyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 22:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • özkanözkan40 dk önce
    Bu kadar da korkak ve kaykapca davranmayin..ozaman sunu anlayın devlet olmak millet olmak zor...boş hayaller uğruna gebermeyin
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 45 dk önce
    İşgal Ettiğiniz Topraklar. Ayrıca, Sizi Esed de, Kurtaramaz Alçaklar. Hepiniz Gebereceksiniz. Hiç Şüphesiz
  • YILDIRIM SEYREKYILDIRIM SEYREK55 dk önce
    Eee denize düşen yılana sarılırmış.
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    AMARİKAYA NEDEN ORAYA SOKTUNUZ DEASVE PKK PYDDİYE YAPTIĞINIZ SİNİR NE ANLAMAYAN GELİYOR REJİMLE YAPTIĞINIZ SİNİR NE ANLAMA GELİRCEHENNEM YAKİN OLUN TÜRK İSLAMASKERİNDEN TOP SESİNDEN ODUNUZPATLASIN
  • ikraikra1 sa önce
    Bence uzaylilari cagirin daha gercekci olur:))
  • Deniz GezmişDeniz Gezmiş1 sa önce
    GEL GEEELLL...ÖLÜM İSTEYEN YOK MU GEEELLLL
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı
  1. TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen..
  2. "Bana bir defa secde et, seni bu..
  3. ABD'den YPG'ye verilen silahlarla..
  4. Reyhanlı'ya roketli saldırı
  5. Başakşehir'in yıldızı resmen..
  6. PYD'de büyük panik! Rejim ordusunu..
  7. Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu..
  8. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Bizi..
  9. Beşiktaş yıldız futbolcusunu Süper Lig..
  10. Akit'in haberi Fransa'da büyük ses..
  11. Kötü rüya gören na yapmalı?
  12. Türkiye'den önemli 'Irak' hamlesi: 1..
  13. Savaş hileden ibarettir
  14. "Ya Türkiye'nin şartları kabul..
  15. Kaza süsü verilmiş infaz çıktı
  16. NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
  17. Putin'den İslam için önemli hamle!
  18. YPG'liler cenazelerini kaldırmaya..
  19. Mehmetçik vurdukça dolar çakılıyor! 3..
  20. Dışişleri'nden Çipras'a: Sen kendi..
Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'
'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'
O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
Afrin tepkisi Ertuğrul Özkök'ün içine oturdu
Afrin tepkisi Ertuğrul Özkök'ün içine oturdu