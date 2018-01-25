PYD'de büyük panik! Rejim ordusunu Afrin'e çağırdı

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı karşısında iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PYD, Esed rejiminden destek istedi.

İlan ettikleri kantonla yıllardır Afrin'i işgal altında tutan terör örgütü YPG'nin, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü 6 yıldır koruyoruz" şeklinde komik bir ifade kullanması dikkat çekti.

Suriye'de Afrin Kantonu, Esed ordusunu Afrin topraklarını korumaya çağıran bir açıklama yayımladı.

"SURİYE'NİN BİR PARÇASIYIZ, BİZİ KORUYUN"

Açıklamada "Suriye topraklarının bir parçasıyız. Suriye devletini, sınırını ve bu egemenliğe yönelik saldırılara karşı koymaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan açıklamada, terör örgütü YPG'nin son 6 yıldır Suriye'nin toprak bütünlüğünü istilacılara karşı savunduğu öne sürülürken, Suriye ordusunun dahil olması durumunda bunu yapmayı sürdürecekleri belirtiliyor.