Terör örgütü PYD Hatay'da sınır karakoluna saldırdı!
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD Hatay Hassa'da bulunan Gökhan Hudut Karakolu'na Afrin'den taciz ateşi açtı. Terör örgütünün saldırısına misliyle karşılık verildi.30 Haziran 2017 Cuma 15:27
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Suriye sınırındaki Gökhan Hudut Karakolu'na, terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Afrin bölgesinden açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan Akbez Demiryolu Tüneli girişi mevkisinden, Gökhan Hudut Karakoluna uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.
Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye misliyle karşılık verildi.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Suriye sınırındaki Gökhan Hudut Karakolu'na, terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Afrin bölgesinden açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan Akbez Demiryolu Tüneli girişi mevkisinden, Gökhan Hudut Karakoluna uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.
Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye misliyle karşılık verildi.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.