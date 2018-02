PYD paçavrasını o köyden böyle indirdiler...

Ele geçirilen Bülbül kasabasında her yerde Abdullah Öcalan posteri ve PKK ile ilgili birçok dökümanın ele geçirildiğini belirten komutan, "İlçe olarak kabul ediyorlar, belediyeler karakollar hastaneler her şey vardı ilçede. Belediye binasında, her yerde Abdullah Öcalan resimleri vardı. İnsanlardan para toplamışlar onlarla ilgili makbuzlar vardı. Aslında şunu bilmek lazım senelerdir PYD’nin PKK olduğunu ispat etmek için devletimiz liderlerimiz her şeyi söyledi. Ama kendini bilmeyen vatan hainleri bunları söyletmemek için herşeyi yaptılar. Şehrin içinde kongre salonlarında Meryem ana fotoğrafları ve dilek ağaçları var" dedi.

Özgür Suriye Ordusu terörist değil

Özgür Suriye Ordusun da savaşanların terörist olmadığını belirten komutanlar, “Hala memleketin içerisinde Özgür Suriye Ordusuna terörist diyen orada savaşan her vatan evladına terörist muamelesi yapmak isteyen bazı siyasi zihniyetlere sesleniyorum, başaramayacaksınız. Özgür Suriye Ordusundaki Arap ve Türkmen kardeşlerimize laf söyletmedik, söyletmeyiz. Sıcak koltuklarından konuşanları bir gün bir saatliğine cepheye davet ediyoruz. Görsünler bakalım terörist mi yoksa gerçekten vatan evlatları mı. Paçavralarını heryere çekmişler biz gönderde bir tek Türk bayrağını biliriz başka bayrak olmaz. Gördüğümüz yerden de o paçavrayı indirmek bizim vatan borcumuz. Çıktık ne kadar bayrak ve Abdullah Öcalan posteri gördüysek onları indirdik ve Türk bayrağını göndere astık. Bunu her vatan evladı yapardı. Herkes vatanını korumanın peşinde biz PKK ve PYD’den buraları temizlemek istiyoruz. Ordumuza, mücahitlere ve Özgür Suriye Ordusuna güvenin biz bu pislikleri buradan nereye kadar sürmek gerekiyorsa sürelim” dedi.

5. Alay’ın Türkmen komutanları, Türkiye’nin kendilerine kucak açtığını belirterek, "Allah Türkiye Cumhuriyetinden razı olsun bize kucak açtı. Bütün dünya bilsin dünyada ucunda şehadet olan bir mücadelenin peşinden sevgiyle koşan tek milletiz. Şükür inancımızı kaybetmedik. Sayın Cumhurbaşkanımız ne demiş inancını kaybeden yeşil iken çöle döner bizde bunu mesaj olarak herkese gösteriyoruz. Allah’ın izniyle orada her yer yeşil olacak” diye konuştu.