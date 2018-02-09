PYD ölüme terk etti…Türk askeri kurtardı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla sürüyor. TSK unsurları, Kilis sınırı karşısında Afrin'in kuzeydoğusundaki Dikmetaş köyünü teröristlerden temizledi. Köydeki evlerde arama-tarama yapan askerler, bir evde yaşlı bir çifte rastladı. Mehmetçik tarafından zırhlı ambulans ile köyden çıkarılan 73 yaşındaki Hüseyin ve 75 yaşındaki eşi Emine Davutoğlu, sınırdaki sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine yatırıldı. Yapılan muayenede yaşlı çiftin günlerdir aç ve susuz kaldığı ve buna bağlı olarak bünyelerinde zafiyet oluştuğu tespit edildi.

BÜTÜN MİLLETE ZULMETTİLER

İşitme engelli yaşlı adam, günlerin aç ve susuzluğunu hastanede baygın şekilde yatarak geçirirken, tedavisi süren eşi ise, kendilerini kurtaran Mehmetçik'e hasta yatağında dua etti. Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde aktaran Emine Davutoğlu, harekâtın başlamasının ardından eşiyle evlerinin bir odasına saklandıklarını ve günlerce aç susuz gözyaşı döktüğünü anlattı. Davutoğlu, "Evimizin bir odasında aç, susuz bekliyorduk. Yemek yok, bir şey yok odadaki betonun üzerinde oturuyorduk, soğuktan dolayı çok zor durumdaydık. En son dışarı çıktım dua ettim. O sıra teröristlerin silahlı olduklarını gördük. Kurban olduklarımın (Türk askeri) yanıma gelmelerini çok istedim, en son geldiler. Askerleri gördüm 'kurban olduklarım, elinizi ayağınızı öpeyim yanıma gelin’ dedim. Yanıma geldiler, babalarına rahmet, peygamber kendilerinden razı olsun. Dışarıda 3-4 teröristin öldürüldüğünü gördüm. Kurban olduklarımın ellerine kurban olayım, bizi bulunduğumuz yerden alıp buraya getirdiler. Ben neler çektim neler... 5-6 gün aç kaldık, susuz kaldık, uyku yüzü görmedik. Bütün millete zulmettiler" dedi.

YAŞLILARDAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Bilal Ağa köyündeki evlerinde tek başlarına bulunan ve Mehmetçik tarafından Türkiye’ye getirilen iki yaşlının her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Türk askeri tarafından geçen hafta sonu Hatay’a getirilen 82 yaşındaki Azime Hüseyin ve 65 yaşındaki Ahmet Hannan, Hassa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirildi. Kendisini kurtaran Türk askerine ve Türkiye’ye teşekkür eden Hannan, “Bana yemek verdiler. Sabah beni Türkiye’ye getirdiler ve doktora götürdüler. Şimdi Türkiye’de çok rahatım ve mutluyum. Türkiye’de herkesin başımın üstünde yeri var. Burada Suriye’den çok daha fazla huzurluyum. Kendi evimde bile bu imkanlar yoktu” diye konuştu.