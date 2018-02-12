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“PYD, Nusra’nın El Kaide oluşundan daha çok PKK’dır”

Amerika merkezli New York Times Gazetesi, Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili yayınladığı bir haberinde Amerikalı iki generalin görüşlerine yer verdi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:19
“PYD, Nusra’nın El Kaide oluşundan daha çok PKK’dır”

‘Suriye’nin Kuzeyinde Hatlarda; ABD ve Türkiye Gerginliği Artıyor’ başlıklı haberde ‘bir New York Times muhabiri ABD ile Türkiye’nin her an silahlı çatışmaya girebileceği topraklarda’ ifadelerine yer verildi.

Yoğun kara propaganda içerikli haberde PYD’nin PKK ile bir ilişiği olmadığı savunuldu.

New York Times’ın haberi hakkında yorum yapan CNN Ulusal Güvenlik Analisti Michael Weiss ise Amerikalı Generalin ‘YPG’nin PKK ile bir bağı olmadığı’ yönündeki iddiasını eleştirdi.

Michael Weiss, ABD Generaline YPG Sözcüsü Şirvan Derviş’in Menbiç’teki ofisine bir kahve içmeye giderek makamındaki Abdullah Öcalan portresini görmesini tavsiye etti.

PYD/PKK’nın bölgeye istikrar getirmek için bulunduğu savunulan haberde General Jarrad’ın ‘birçok kişi onları PKK ile bir tutuyor fakat ben ise onlarla olan ilişkilerimiz esnasında buna dair bir işaret görmedim’ şeklindeki ifadeleri yer alıyor.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA tarafından yayınlanan bir raporda ise Salih Muslim liderliğindeki PYD’nin PKK’nın Suriye kolu olduğu belirtiliyor.

CNN Ulusal Güvenlik Analisti Weiss, ayrıca ABD’li Generalin PYD’nin PKK ile bağlantısı olmadığı yönündeki iddiasını ‘bir ABD’li General çıksa Suriyeli Muhaliflerin Nusret Cephesiyle bağlantısı olmadığını söyleseydi’ durumuyla benzetti.

CNN Analistinin New York Times haberine yaptığı yoruma katkıda bulunan Ortadoğu Uzmanı Hassan Hassan ise ‘topluluklar görmek istediklerini görüyor – PYD, Nusra’nın El Kaide oluşundan daha çok PKK’dır’ dedi.

CIA tarafından yayınlanan raporda PYD’nin PKK’nın Suriye kolu olduğu ifade ediliyor:

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 16:19
  1. CNN
  2. New York Times
  3. Michael Weiss
  4. abd

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