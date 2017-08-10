PYD Mare’ye saldırdı: 3 yaralı
HALEP (İHA) – Suriye’de terör örgütü PYD’nin Halep’in Mare ilçesine ağır toplarla düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.10 Ağustos 2017 Perşembe 22:24
Halep’in kuzeyindeki Mare ilçesinde terör örgütü PYD militanları tarafından ağır toplarla saldırı düzenlendi. Bombardıman sırasında yaralanan biri ağır 3 sivilin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
PYD tarafından devamlı olarak düzenlenen bombardımanlar nedeniyle bölgedeki altyapı, sivil yerleşimleri, yollar ve elektrik hatları zarar gördü.