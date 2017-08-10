PYD Mare’ye saldırdı: 3 yaralı

Halep’in kuzeyindeki Mare ilçesinde terör örgütü PYD militanları tarafından ağır toplarla saldırı düzenlendi. Bombardıman sırasında yaralanan biri ağır 3 sivilin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

PYD tarafından devamlı olarak düzenlenen bombardımanlar nedeniyle bölgedeki altyapı, sivil yerleşimleri, yollar ve elektrik hatları zarar gördü.