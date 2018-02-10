PYD için Ankara’da geniş çaplı çalışma… BM’ye terör dosyası

Bu yapının, terör örgütü olarak kabul edilmesi için hukuki girişimler planlanıyor. Dışişleri ve Adalet bakanlıkları konunun Birleşmiş Milletler’e (BM) taşınmasının hukuki ve siyasi altyapısını oluşturmak için dosya hazırlıyor. Daha önce de Suriyeli muhalifler, aralık ayında BM’ye başvurarak, PYD’nin terör örgütü ilan edilmesini istemişti.

AB’NİN LİSTESİNDE YOK

İktidar partisi, tüm uluslararası arenada PYD-PKK ilişkisi ve PYD’nin yaptıkları konusunda yürüttüğü çalışmalarda, PYD-YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanmamasıyla ilgili sıkıntı yaşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı tüm yurtdışı seyahatlerinde de önlerine bu konunun geldiği öğrenildi. Son olarak, İtalya ve Vatikan’a yapılan ziyarette, Erdoğan’ın, “Avrupa ülkeleri ve ABD, bizden çok terör örgütünün temsilcilerini dinler hale geldi. Her seferinde belgelerle anlatıyoruz PYD-PKK ilişkisini. Ama onlar PKK bayraklarıyla ve Öcalan fotoğraflarıyla çıkıyor karşımıza” dediği öğrenildi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın da “Bahsettiğiniz örgütlerin AB’nin terör listesinde olmaması büyük sıkıntı. Bu tür kararlar alınmasında bu bizi sıkıntıya sokuyor. Bu sorunun bir an önce bitmesi bizim de arzumuz” dediği ileri sürüldü.

DOSYA HAZIRLANIYOR

Hükümet, bu gelişmelerin ardından, BM nezdinde girişim başlatmaya karar verdi. PYD/YPG’nin terörist faaliyetler içinde olduğunu, PKK ile işbirliğini, sivillere karşı yaptığı baskıyı kanıtlamak ve belgelemek için çalışma başlattı. Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının ortak yürüttüğü çalışmada, BM’de bunun zemininin oluşturulması için hem hukuki hem de siyasi çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Oluşturulan dosyanın, AB ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ulaştırılması ve BM nezdinde başvurunun yapılması planlanıyor. Ancak böyle bir kararın çıkartılması için güçlü ülkelerle işbirliği gerekiyor. Hükümet, tüm bu çalışmaların sonunda, doğru zamanlamayla hareket etmeyi düşünüyor. Daha önce de Suriyeli muhaliflerin aralık ayında PYD’nin terör örgütü ilan edilmesi için BM nezdinde girişimde bulunduğu anımsatılıyor.

AFRİN OPERASYONU

Öte yandan hükümet, Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili gelişmeleri de değerlendiriyor. ABD’nin 30 kilometrelik alanda, güvenli bölge ilan edilmesi önerisi, hükümet kaynakları tarafından ‘tuzak’ olarak nitelendiriliyor. ABD’nin bu önerisinin Türkiye’yi korumak değil YPG ve PYD’yi güvenceye almak amacı taşıdığı ifade ediliyor. Hükümet kaynakları, Irak’a kadar olan koridorda terör unsurlarının temizlenmesi konusunda kararlı olduklarını, bu kapsamda, Irak Merkezi Hükümeti ile de ortak operasyonlar yapılabileceğini belirtiyorlar.