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'PYD de rejimden farklı değil'

Terör örgütü PYD/PKK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinden vurduğu Azez hastanesinin yetkilileri, örgütün Beşşar Esed rejimi ile aynı yöntemi kullandığını söyledi.

19 Ocak 2018 Cuma 14:08
'PYD de rejimden farklı değil'

PYD/PKK’nın, Suriye’nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinin hastanelerini 01.00 sularında top ateşine tuttuğu saldırıda yaralanan hastaların tedavisi sürüyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde 200 civarında akıl hastasının tedavi gördüğü psikiyatri hastanesinin hasta bakıcısı Münir Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda tamamı kadın 15 akıl hastasının yaralandığını, durumu ağır olanlardan birinin sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini belirtti. 

Ramazan, şunları anlattı:

"Gece üst katta erkekler bölümünde oturuyorduk. Patlamayı duyunca yanımızda bir yer vuruldu zannettik. Aşağı inince kadın hastaların kaldığı bölümün vurulduğunu gördük. Çevreden çok sayıda insan geldi, hastaları dışarı çıkardık. Diğer hastanelere sevk ettik. Bir panik yaşandı. Yaralıların hepsi kadın. Büyük bir paniğe sebep oldu. Kadın hastalara ait bölüm tamamen yıkıldı. Yaralılardan 7’sinin durumu ağır. Bir kısmı Türkiye’deki hastanelere sevk edildi."

Ramazan, hastaların korku içinde kaldığına dikkati çekerek, "Dün akşamki saldırıdan bu yana hastaları güçlükle kontrol ediyoruz. Sabaha kadar uyuyamadılar. PKK’nın savaşla ilgisi olmayan akıl hastalarını vurmasına şaşırıyoruz. Bunlar zaten hizmet bekleyen insanlar. Üzerimizde bu şekilde baskı yapmaya çalışmaları hem yanlış hem haramdır."

Yetimler şans eseri kurtuldu

Psikiyatri hastanesi binasının yanı başında yer alan arka cephesine bombanın düştüğü Azez Yetimhanesindeki 60 kadar çocuk ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Çocukların, Suriye’de hafta tatili olan cuma gününü akrabalarının yanlarına geçirmek üzere dün akşam yetimhaneden ayrılmaları nedeniyle binanın boş olduğu öğrenildi. Ancak yetimhane yetkilileri, saldırı nedeniyle çocuklardan iki hafta daha akrabalarının yanlarında kalmasını istendiklerini bildirdi.

Türkiye’nin destek verdiği hastanede hafif hasar 

PYD/PKK’nın Afrin’den gerçekleştirdiği saldırıda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Azez Ehli Hastanesinde de küçük çapta maddi hasar meydana geldi. 

Hastanenin idari yetkilisi Ebu Muhammed Şehabi, AA’ya yaptığı açıklamada, "PKK ayrılıkçı bir güç. İnsanlıkla alakası yok. O yüzden her zaman sivilleri roketlerle topçularla hedef alıyor. Rejim militanları ve PKK aynı zihniyette. Bizim hastanemiz Azez için çok önemli bir hastane. Yılda 500-600 bin insana hizmet veriyoruz. Saldırıdan sonra bazı servislerin hizmetlerine ara verdik." ifadelerini kullandı.

“PYD de rejim gibi yapıyor”

Terör örgütü saldırısında yakınlarına top mermisi düşen Azez Kadın Doğum Hastanesinin İdari Müdürü Zekeriya Mübarek, patlamanın büyük bir paniğe sebep olduğun kaydetti. 

Mübarek, "Hastaneleri hedef almak Esed rejiminin yöntemidir. Hastanemize rejim daha önce iki üç kez saldırdı. Aynı şeyi PYD de yapıyor. Bunlar bizim yaşam arzumuzu bitirmeye çalışıyor. Oysa burada ayda 8-9 bin hastaya hizmet veriyoruz ve 600 civarında doğum gerçekleşiyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:08
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