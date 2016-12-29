PYD, DAEŞ'in olmayan uçağını mı vuracak

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DAEŞ'in uçak ve helikopteri olmadığının altını çizen Haber7 yazarı Taha Dağlı, terör örgütünün bu füzeleri neden istediği yazdı.

İşte Taha Dağlı'nın o yazısı;

Amerika, DAEŞ ile mücadele adı altında PYD terör örgütüne uçak savar veriyor, oysa DAEŞ’in ne uçağı ne de helikopteri var.

Obama giderayak öyle işler yapıyor ki, artık Amerika’nın terör örgütleriyle ittifakında en ufak bir şüpheye bile yer bırakmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetimini DAEŞ de dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine destek vermekle suçladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, “hayır” dedi, “DAEŞ ile mücadele ediyoruz, PYD’ye değil Suriye Demokratik Güçlerine silah veriyoruz” dedi.

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ PYD’NİN PARAVAN ÖRGÜTÜDÜR



Peki Suriye Demokratik Güçleri kimlerden oluşuyor?

Yanıt, PYD teröristlerinden.

Bunu bilmeyen yok.

ABD, Suriye’de PYD ile ittifak ederken, bu örgütün PKK ile bağlantısını hep inkar etti.

Geçtiğimiz Haziran’da PYD terör örgütü Münbiç’e girerken, Türkiye o operasyona şartlı destek verdi, “PYD Münbiç’ten çıkacak” dedi.

Amerika bu şartı kabul etti, PYD’den “Münbiç’ten çekildik” açıklaması geldi. PYD terör örgütü Münbiç’ten çekilirken, onların bıraktığı yere ise Suriye Demokratik Güçleri girdi.

Akılları sıra Türkiye’yi kandırmak istediler, sanki biz Suriye Demokratik Güçleri denilen örgütün PYD unsuru olduğunu bilmiyoruz.



Zaten hemen ortaya çıktı.



Suriye Demokratik Güçlerini PYD’ye paravan olarak kuranlar Amerikalılardı.

“İçinde Araplar da Türkmenler de var” dedikleri Suriye Demokratik Güçleri örgütünün yüzde 90’ının PYD teröristlerinden oluştuğu anlaşıldı.

SİLAHLAR PYD’YE GİDİYOR



Şimdi Obama, görevi bırakmadan Suriye’deki terör örgütlerine silah kısıtlamasını kaldırdı. 2 haftada 3 büyük sevkiyat yapıldı, hepsi de Suriye Demokratik Güçleri ayağıyla PYD terör örgütüne verildi.

Silahlar ilginç, uçak savar, karadan havaya ateşlenen füzeler ve roketler var.

İşin garip tarafı da bu zaten.

DAEŞ’İN UÇAĞI YOK AMA AMERİKA PYD’YE UÇAK SAVAR GÖNDERİYOR



Adı ister Suriye Demokratik Güçleri olsun ister PYD olsun, bunların tamamı hesapta DAEŞ terör örgütüyle çatışıyor.



Ama DAEŞ’in elinde ne uçak var ne de helikopter. Uçurabildikleri tek şey, gözetleme yapmak ya da kamera çekimi yapmak için kullandıkları hava araçları.

Peki PYD teröristleri, Amerika’dan aldıkları uçak savar füzeleriyle ne yapacak? DAEŞ’in olmayan uçaklarını mı vuracaklar?

KOMİK BİR AÇIKLAMA DAHA



“Silahları PYD’ye değil Suriye Demokratik Güçlerine gönderiyoruz” diyen Amerikalı sözcü Mark Toner ya da diğerleri bu soruya cevap veremiyor.

İşte Amerikalıların yanıt veremediği bu soruya Suriye Demokratik Güçlerinin PYD’li sözcüsü Telal Silo cevap verdi. Silo "şu anda bizi hedef alan hava saldırıları yok ancak ileride olabilir. Ve bu nedenle onlardan bunu istiyoruz" dedi.

Özetle Obama giderayak PYD teröristlerine uçak savar veriyor ki, bu teröristler Türk uçaklarına saldırsınlar.