PYD çocukları cepheye sürüyor

Zeytin Dalı harekatı ile saklandıkları inlerde bir bir avlanan terör örgütü PYD/YPG militanları, kadın ve çocukları mühimmatları alınmış silahlarla cepheye sürerek, ‘Türkiye kadın ve çocukları öldürüyor’ algısı oluşturmaya çalışıyorlar.



Haber üzerinden algı



Sözde haber siteleri üzerinden birçok yalan habere imza atan teröristlerin son oyunu ise kadın ve çocukların ellerine mühimmatı alınmış silahlar vererek cepheye sürmek oldu. Cepheye sürdükleri kadın ve çocukları öldürterek uluslararası alanda destek bulmak isteyen teröristlerin bu hamlesine karşı son derece dikkatli hareket edildiğini bildiren Türk Silahlı Kuvvetleri, aynı talimatı ÖSO’ya da bildirerek çocuk, kadın, yaşlı ve hastalara karşı son derece dikkatli hareket edilmesi uyarısında bulundu.



YENİ PLANLAR DEVREDE

8’inci gününe girilen Afrin operasyonunda köşeye sıkışan teröristler sinsi planlarına devam ediyor. Daha önce sosyal medya üzerinden yıllar önce çekilmiş fotoğrafları Afrin’de çekilmiş gibi paylaşarak kara propaganda yapan ABD destekli terör örgütü PYD/YPG’nin yalanları bir bir ortaya çıkmıştı. Sosyal medya üzerinden uluslararası camiaya yönelik algı operasyonu yürüten teröristlerin yalanlarının çürütülmesi ile yeni planlar devreye sokulmaya başlandı. Operasyonun ilk haftasında beklemedikleri oranda zayiat veren teröristler arasında örgüt yapısını diri tutmak ve çözülmeye başlayan örgüt yapısına müsaade etmek istemeyen örgüt yönetiminin, sürekli olarak ‘Türk askeri ciddi oranda kayıp verdi, bunu kamuoyundan saklıyorlar’ şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.