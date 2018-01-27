PYD camileri basıp Kur'an-ı Kerim yırttı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de imamlık yaparken terör örgütü PYD/PKK'nın tehditleri nedeniyle ilçeden kaçan Kürt imam Muhammed Çilo, örgütün Kürt halkına ve inançlarına yönelik şiddetli baskı uyguladığını söyledi. Arap Dili ve Edebiyatı öğretmeni de olan Çilo, "Öğretmen olmamın yanı sıra imam olduğum için Afrin'deki insanlarımıza hizmet etmek istedim. Ancak PKK bana izin vermedi. Bana 'kendilerini övmem' şartıyla imamlık yapmama izin vereceklerini söylediler. Ama ben dinimiz neyi emrediyorsa ve hakikat neyse onu söylerim dedim" ifadelerini kullandı.



Ayakkabıyla camiye girdiler



Terör örgütü PYD/PKK'nın tüm baskılarına rağmen memleketi Afrin'de din dersi vermeye bir süre devam ettiğini belirten imam Çilo, örgütün sözde bölge sorumluları ile sık sık karşı karşıya geldiğini ifade etti. Afrin'deyken örgütün baskıları nedeniyle zaman zaman yer değiştirmek zorunda kaldığına dikkati çeken Çilo, "Şeyh Hadid köyünde namaz sırasında PKK camiyi bastı. Ayakkabılarla içeri girdiler. Çocukları evlerine gönderdiler ve Kur'an-ı Kerim'in cüzlerini yırttılar" dedi.



HALKIN EMEĞİNİ GASP ETTİLER



Kürt imam Muhammed Çilo, Afrin'i işgal eden terör örgütü PYD/PKK'nın bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmenlerin ürettiklerine el koyduğunu, halkın emeğini gasp ettiğini anlattı. Çilo, "Bunlar halkın mahsulü 50 teneke zeytinyağının, 30 tenekesine el koyuyor. Paraları topluyorlar, gidip Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde yiyecekler. Ölen ve perişan olan da bizim zavallı halkımız" dedi. Afrinli imam Çilo, "Asıl Kürt biziz. Esed rejiminden biz zulüm gördük. Bu toprakların çilesini biz çektik ve şimdi siz mi sahip çıkacaksınız?" ifadeleriyle terör örgütüne tepki gösterdi.