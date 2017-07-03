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“PYD, Afrin’i teslim etmek için gizli görüşmeler yapıyor”

Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi, PYD’nin Halep’in kuzeyinde bulunan Afrin’i  Esed rejimine teslim etmek için gizli görüşmeler yaptığını açıkladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 21:50
“PYD, Afrin’i teslim etmek için gizli görüşmeler yapıyor”

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz günlerde PYD'nin elinde bulunan Afrin'i birden çok kez bombalaması üzerine PYD ne yapacağını şaşırdı.

Türkiye'nin Afrine'e operasyon düzenleyeceği haberleri medyada yer alması üzerine PYD şimdiden kaçacak delik aramaya başladı. Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) PYD'nin Afrin'i Esed rejimine teslim etmek için gizli görüşmeler yaptığını açıkladı.

ENKS başkanı İbrahim Bırro, “Türkiye'nin bölgeye düzenlemesi beklenen Afrin operasyonundan dolayı PYD'nin kenti Esed rejimine teslim etmesinden endişe duyuyoruz. PYD ile Esed rejimi arasında gizli görüşmeler gerçekleştiğine dair elimizde bilgiler var” dedi.

İbrahim Bırro ayrıca, batılı istihbarat teşkilatlarından aldıkları bilgilere göre PYD'nin bölgedeki görevinin Arap köylerini ve kentlerini ele geçirip Esed ve müttefiklerine teslim etmek olduğunu belirtti.

Bilindiği üzere PYD, geçtiğimiz Şubat ayında Halep'in kuzey kırsalında bulunan Tel Rıfat, Tel Cıbbin, Tel Hardanteyn, Maarasta El-Han, Mayer ve Minniğ başta olmak üzere birçok bölgeyi Esed rejimine teslim etmişti.

Kaynak: Timeturk

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 21:50
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